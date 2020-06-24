Элементы безбарьерной среды устанавливают в столице

Столица без барьеров. Элементы инклюзивной среды все активнее внедряют в Минске. Так, пандусами и электроподъемниками в этом году оборудуют почти 100 городских адресов. Установить стандартные приспособления для людей с ограниченными возможностями не всегда получается из-за архитектурных особенностей зданий. В таких случаях используют альтернативные устройства. Например, мобильные траволаторы. Их купили в территориальных центрах обслуживания населения.



Кроме того, в столице закупят еще свыше полутысячи автобусов и троллейбусов с низким полом, приспособленных для людей с инвалидностью.





