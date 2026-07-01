Сегодня Запад ведет борьбу в отношении исторической правды. Сможет ли Беларусь, Россия и другие государства побороть ненависть к русскоговорящим, победителям в Великой Отечественной войне? Мнением на этот вопрос поделилась руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России Елена Малышева в "Актуальном интервью".

Теперешнее отношение не иначе как ненавистью назвать невозможно. Это попытка достичь целей, нереализованных в 1945 году.

quote Сегодня историческая память используется как оружие, причем на когнитивном уровне. Елена Малышева

Собеседница убеждена, что попытки героизации нацистов, увековечивание памяти преступников, совершавших преступления против мира и человечности - шаги для решения конкретных геополитических задач, связанных с умалением страны на международной арене, подвигов предков в защите Отечества. "Нацизм предки победили в 1945-м, а теперь решение геополитических вопросов становится во главу всех махинаций с очень важными ценностными приоритетами исторической памяти", - заявила руководитель Наццентра исторической памяти при Президенте РФ.

Убеждение зарубежного сообщества вряд ли будет продуктивным, потому что они сами все знают, уверена гостья интервью, просто европейские лидеры интерпретируют все в том контексте, который дает возможность решить собственные задачи, связанные с нивелированием победы и положением государств на международной арене. "Удастся ли нам это побороть - очень важный вопрос. Мы должны быть очень стойки в своих приоритетах. И речь идет даже не столько о том, чтобы побороть, сколько выстоять и определить новый вектор. Президент России, когда создавал Национальный центр исторической памяти, сказал о необходимости формирования опережающей стратегии сохранения исторической памяти", - напомнила Елена Малышева.

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