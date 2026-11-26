20 лет в прямом эфире и в диалоге со зрителем - "Белорусское времечко" отмечает юбилей. Впервые программа вышла на экраны в ноябре 2006-го. С тех пор ее главный принцип остается неизменным.

Повестку подсказывает сама жизнь, а темы для эфира - зрители. Неудачная покупка, спор с соседями или вопрос, с которым самостоятельно не разобраться.

Первый выпуск зрители увидели 26 ноября 2006 года. За два десятилетия "Белорусское времечко" стало для многих зрителей не просто телевизионной программой, а адресом, куда можно обратиться за поддержкой.

Елена Спиридович, ведущая программы "Белорусское времечко":

"Это часть моей жизни. Это очень дорогая часть моей жизни. Это место, куда я всегда иду с удовольствием. Это программа, на которой я забываю про какие-то собственные проблемы и хлопоты, потому что думаю, что мы очень нужны людям".

Ведущая программы "Белорусское времечко" Галина Комаровская рассказала, что в каждом сценарии собирается около 40 нестандартных обращений от зрителей. Самыми яркими из них она назвала вопросы о том, как разделить кота при разводе и что делать с соседским петухом, который мешает спать на даче. Кроме того, особенно в ноябре и декабре, люди часто обращаются с жалобами на высокое давление. На аргументы ведущей, что она адвокат, а не врач, зрители неизменно отвечают, что "Белорусское времечко" знает ответы на любые вопросы.

В прямом эфире - не только личные истории, но и ответы специалистов. Юридические консультации стали одной из узнаваемых составляющих программы.

Светлана Гринчик, шеф-редактор программы "Белорусское времечко":

"Огромное количество обращений нам приходит: это и Viber, и Telegram, это обычная почта и звонки. По большинству из них хотелось бы снять сюжеты, но в силу наших возможностей - программа идет в эфире всего лишь 52 минуты - отреагировать на все запросы, на которые хотелось бы, мы, конечно, не можем. Это, наверное, самая главная наша проблема".

"Безусловно, все проходит через сердце, потому что, во-первых, это человеческие эмоции, которые невозможно убрать в сторону от истории, как-то отделить от себя. Понятное дело, что мы это проживаем и переживаем, и эти же эмоции выходят на экран. Отчасти в этом и есть секрет программы, ее народности: люди видят там свои эмоции, отражение - как в зеркале", - отметил ведущий программы "Белорусское времечко" Константин Юманов.

Диалог вышел далеко за пределы студии. Журналисты выезжают на места, разбираются в обстоятельствах и помогают героям быть услышанными.

И в каждом эфире главным остается тот, ради кого все начиналось, - человек со своей историей, вопросом и надеждой на помощь.