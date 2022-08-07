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Елена Гасич: Подъема заболеваемости коронавирусом в Беларуси нет

Новые подварианты "омикрона" 4 и 5 протекают легче остальных штаммов коронавируса. Об этом рассказала завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич. Сейчас в стране подъема заболеваемости нет, мы находимся в межэпидемическом периоде. И это самое подходящее время, чтобы сделать прививку.

На рынке вакцины в широком ассортименте. Белорусы могут привиться китайским и российскими препаратами. Кроме этого, недавно в стране зарегистрировали кубинскую вакцину Soberana Plus. Она производится институтом вакцин "Финли". В будущем планируют ее использовать для детей.

"Омикрона" сейчас известно 5 линий. Внутри этих линий стало очень много сублиний. Это не "стелс". Это совершенно новый "омикрон" со своими свойствами, клиническое течение такое же легкое. В первую очередь вирус вызывает проблемы в месте внедрения, не проникает далеко внутрь легких и практически не вызывает пневмонии. Чтобы себя обезопасить, конечно, нужно вакцинироваться. На сегодняшний день многие уже переболели, многие вакцинировались уже двумя дозами. Вакцина не защищает от заражения, но практически ни одного случая тяжелого течения среди привитых не было.
Елена Гасич, завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

В конце этого года начнутся доклинические испытания нашей отечественной вакцины. А в следующем году - клинические.

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