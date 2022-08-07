Елена Гасич: Подъема заболеваемости коронавирусом в Беларуси нет

"Омикрона" сейчас известно 5 линий. Внутри этих линий стало очень много сублиний. Это не "стелс". Это совершенно новый "омикрон" со своими свойствами, клиническое течение такое же легкое. В первую очередь вирус вызывает проблемы в месте внедрения, не проникает далеко внутрь легких и практически не вызывает пневмонии. Чтобы себя обезопасить, конечно, нужно вакцинироваться. На сегодняшний день многие уже переболели, многие вакцинировались уже двумя дозами. Вакцина не защищает от заражения, но практически ни одного случая тяжелого течения среди привитых не было.

Елена Гасич, завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии