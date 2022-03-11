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Елена Гоморова: Накопительная пенсия - значительный бонус

Одно из новшеств законодательства о труде начнет работать с октября. Речь о накопительной пенсии. Гарантируется сохранность средств и их капитализация. Раз в год страховой тариф можно менять или же приостановить. Этот документ в Минтруда называют шагом в развитии пенсионной системы. При формировании подходов изучили наиболее успешные международные практики, где прописано софинансирование человека и государства. Обо всех нюансах Антон Малюта поговорил с начальником управления профильного ведомства Еленой Гоморовой (видео).

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