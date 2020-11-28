Елена Лукаш: За мизерный кредит МВФ Украина сдала практически все

Когда проблема не только в здравоохранении, приходится разрываться на решении других вопросов. Уровень промпроизводства неизменно падает, в самом бюджете страны - дыра на три миллиарда долларов. Украина в очередной раз недополучила транш от Международного валютного фонда. Удар в первую очередь приходится на обычных людей, которые надеялись на социальные гарантии от государства. Как отметила эксперт Лукаш Елена, за мизерный кредит МВФ Украина сдала практически все, а миллиардные обещания кредиторов таяли.