Елфимов: Европарламент напоминает курицу, которой отрубили голову, но она все еще куда-то бежит

Погода в Беларуси
Гродно6°
Брест8°
Гомель6°
Витебск4°
Могилев4°
Минск4°
Минск
4°
Недавно была оглашена резолюция Европарламента о том, что выборы в Беларуси являются недемократичными. Приводился даже довод, что не всем СМИ дан доступ осветить эту кампанию.
Но МИД Беларуси тоже выступил с заявлением, где было сообщено об аккредитации 331 зарубежного журналиста из 23 стран мира. Это ведь тоже говорит об открытости. Могут ли их статьи и эфиры повлиять на то, что пункты резолюции изменятся? Мнением на этот вопрос поделился политолог Вадим Елфимов.
То, что написано пером, у них уже не вырубишь. Европарламент напоминает собой курицу, которой отрубили голову, но она все еще куда-то бежит. Ситуация уже поменялась, даже изменилась в западном мире.
Это обосновано тем, что сейчас неизвестно, какую Трамп будет задавать тенденцию всем европейским странам. Пока они все штампуют по старой инерции. "Европарламент, все эти европейские структуры давно уже недемократичные, потому что сколько они говорили о мире правил? А сегодня они поменялись. То есть у них одно правило: нет никаких правил", - считает он.
В Беларуси действует безвиз, по которому можно было бы приехать аккредитованному журналисту. "Мы уже знаем, какие вопросы пытался задавать Президенту тот же представитель телеканала BBC. Его, кстати, не ограничивали. Он вообще захватил чуть ли не половину пресс-конференции", - отметил Вадим Елфимов.