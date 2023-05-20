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Елфимов: Единственное, что действует в международных отношениях, - это сила
Единственное, что действует в международных отношениях, - это сила. Заявил политолог Вадим Елфимов в интервью программе "Панорама".
"Президент Беларуси, обращаясь к парламентариям, дал две оценки. К парламентариям у него нет претензий, законодательная база организована. Вопрос в политической воле, и эту политическую волю нужно консолидировать. Президент подчеркнул, что до всех доберутся, если мы сейчас не отстоим свою безопасность, суверенитет, целостность и дружбу", - напомнил политолог.
Возможно ли что-нибудь противопоставить НАТО?
"Материально, конечно, можно. Вопрос только в том, чтобы к этой материальной возможности у нас есть супердержава РФ. Сегодня де-факто и Республика Беларусь ядерная держава. У нас есть достаточно людских ресурсов, возможности производственные, военные и т.д., - разъяснил Вадим Елфимов. - В конце концов, мы - наследники победителей. Мы не можем проигрывать. Мы можем и должны их остановить".
Политолог уверен, что можно не применять никакой силы, нужно показать солидарность, консолидированность и готовность отвечать в случае каких-либо угроз, и они остановятся сами.
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