Елфимов: Единственное, что действует в международных отношениях, - это сила

Единственное, что действует в международных отношениях, - это сила. Заявил политолог Вадим Елфимов в интервью программе "Панорама".

"Президент Беларуси, обращаясь к парламентариям, дал две оценки. К парламентариям у него нет претензий, законодательная база организована. Вопрос в политической воле, и эту политическую волю нужно консолидировать. Президент подчеркнул, что до всех доберутся, если мы сейчас не отстоим свою безопасность, суверенитет, целостность и дружбу", - напомнил политолог.

Возможно ли что-нибудь противопоставить НАТО?

"Материально, конечно, можно. Вопрос только в том, чтобы к этой материальной возможности у нас есть супердержава РФ. Сегодня де-факто и Республика Беларусь ядерная держава. У нас есть достаточно людских ресурсов, возможности производственные, военные и т.д., - разъяснил Вадим Елфимов. - В конце концов, мы - наследники победителей. Мы не можем проигрывать. Мы можем и должны их остановить".