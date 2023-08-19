Елфимов: Зеленский - жертвенная пешка, с ним вести переговоры невозможно

ПолитологВадимЕлфимов в программе "Вопрос номер один" поделился мнением, чтоэто один из вариантов развития событий, которые белорусский Президент предусматривает. "Он же просчитывает разные шаги, сценарий очень актуален. Сейчас проваливается контрнаступление, кто-то за это должен будет отвечать. Естественно, Зеленский будет валить на военных, а военные скажут, извините, это вы нас послали, вы делаете нереальные планы. Американцам самим тоже нужно на кого-то списать. Уже пошли статьи и в NYT, и других СМИ. Они пишут, что Зеленский во всем виноват. Уже даже хотели на него спихнуть и взрывы на Северных потоках. То есть он жертвенная пешка по-любому. И с ним действительно сегодня вести переговоры невозможно. Нужно будет уже рассчитывать на тех людей, кто придет после него. Если еще будет им возможность прийти".