3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Елфимов: Зеленский - жертвенная пешка, с ним вести переговоры невозможно
В интервью украинской журналистке Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил возможный сценарий, что события могут развиваться так, что Зеленского сместят военные.
ПолитологВадимЕлфимов в программе "Вопрос номер один" поделился мнением, чтоэто один из вариантов развития событий, которые белорусский Президент предусматривает. "Он же просчитывает разные шаги, сценарий очень актуален. Сейчас проваливается контрнаступление, кто-то за это должен будет отвечать. Естественно, Зеленский будет валить на военных, а военные скажут, извините, это вы нас послали, вы делаете нереальные планы. Американцам самим тоже нужно на кого-то списать. Уже пошли статьи и в NYT, и других СМИ. Они пишут, что Зеленский во всем виноват. Уже даже хотели на него спихнуть и взрывы на Северных потоках. То есть он жертвенная пешка по-любому. И с ним действительно сегодня вести переговоры невозможно. Нужно будет уже рассчитывать на тех людей, кто придет после него. Если еще будет им возможность прийти".
Смотрите программу "Вопрос номер один" ЗДЕСЬ
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября