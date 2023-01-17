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Розенталь о западной медицине: Каждый хочет урвать свой кусок из этого огромного банка денег

Розенталь о западной медицине: Каждый хочет урвать свой кусок из этого огромного банка денег

"Когда в системе круговорот таких денег, возникает своего рода эффект нагромождения, когда каждый хочет урвать свой кусок из этого огромного банка денег". Этот фрагмент интервью бывшего врача Элизабет Розенталь, написавшей книгу о том, как здравоохранение стало большим бизнесом, показала в расследовании "Плати или умри!Правда о западной медицине" Мария Петрашко.

Блогер из США Нэлли Андерсонжалуется: "Учитывая, что медицина платная, встречаются иногда недобросовестные врачи и клиники, которые пытаются вписать экстрадополнительные услуги, которые пациенту сейчас не требуются".

В США живут отличные маркетологи, которые могут раскрутить все,что угодно.


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Семейная пара из США рассказала, что клиникапросила за гастроскопию и биопсию желудка10 тыс. 184 долларов. Говоря о таких больших суммах, они сказали: "Это сговор страховых и провайдеров, то есть клиник и врачей". Но по итогу заплатили 600 долларов, остальное покрыла страховая компания.

Мы привыкли к тому, что ребенку можно вызвать врача, ему выпишут список лекарств, которые надо принимать, и отправят на анализы. Здесь, скорее всего, такого не будет. Врач домой не приедет, вам придется везти ребенка.
Ирина Вилявина, гид (Германия)

"Если вам нужен определенный врач, то, скорее всего, вам придется его подождать, - говорит она. - И здесь совершенно нормальная ситуация, когда вы звоните в практику врача, у которого уже были, или просто нашли в интернете, или вам подсказали, не важно, вы звоните, а вам говорят, что мы можем назначить вам время через 5 месяцев. Раньше, извините, у нас все занято. Это очень часто бывает. Или они вообще могут отказаться, сказать, что они не принимают больше пациентов, потому что у них все забито. И для наших людей это шок, потому что мы привыкли, что сегодня у нас что-то заболело, а завтра мы пошли к врачу".

Смотрите расследование ЗДЕСЬ

Т.е. это у нас в "авторитарных" странах есть выбор: платно и без очередей или бесплатно тоже часто без очередей, но смотря какой доктор. А в эталоне "демократии" выбора не наблюдается: либо много платишь за кое-какую медицину, либо умри, что ли?

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