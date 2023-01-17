Розенталь о западной медицине: Каждый хочет урвать свой кусок из этого огромного банка денег

"Если вам нужен определенный врач, то, скорее всего, вам придется его подождать, - говорит она. - И здесь совершенно нормальная ситуация, когда вы звоните в практику врача, у которого уже были, или просто нашли в интернете, или вам подсказали, не важно, вы звоните, а вам говорят, что мы можем назначить вам время через 5 месяцев. Раньше, извините, у нас все занято. Это очень часто бывает. Или они вообще могут отказаться, сказать, что они не принимают больше пациентов, потому что у них все забито. И для наших людей это шок, потому что мы привыкли, что сегодня у нас что-то заболело, а завтра мы пошли к врачу".