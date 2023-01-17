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Розенталь о западной медицине: Каждый хочет урвать свой кусок из этого огромного банка денег
"Когда в системе круговорот таких денег, возникает своего рода эффект нагромождения, когда каждый хочет урвать свой кусок из этого огромного банка денег". Этот фрагмент интервью бывшего врача Элизабет Розенталь, написавшей книгу о том, как здравоохранение стало большим бизнесом, показала в расследовании "Плати или умри!Правда о западной медицине" Мария Петрашко.
Блогер из США Нэлли Андерсонжалуется: "Учитывая, что медицина платная, встречаются иногда недобросовестные врачи и клиники, которые пытаются вписать экстрадополнительные услуги, которые пациенту сейчас не требуются".
В США живут отличные маркетологи, которые могут раскрутить все,что угодно.
Семейная пара из США рассказала, что клиникапросила за гастроскопию и биопсию желудка10 тыс. 184 долларов. Говоря о таких больших суммах, они сказали: "Это сговор страховых и провайдеров, то есть клиник и врачей". Но по итогу заплатили 600 долларов, остальное покрыла страховая компания.
Мы привыкли к тому, что ребенку можно вызвать врача, ему выпишут список лекарств, которые надо принимать, и отправят на анализы. Здесь, скорее всего, такого не будет. Врач домой не приедет, вам придется везти ребенка.
"Если вам нужен определенный врач, то, скорее всего, вам придется его подождать, - говорит она. - И здесь совершенно нормальная ситуация, когда вы звоните в практику врача, у которого уже были, или просто нашли в интернете, или вам подсказали, не важно, вы звоните, а вам говорят, что мы можем назначить вам время через 5 месяцев. Раньше, извините, у нас все занято. Это очень часто бывает. Или они вообще могут отказаться, сказать, что они не принимают больше пациентов, потому что у них все забито. И для наших людей это шок, потому что мы привыкли, что сегодня у нас что-то заболело, а завтра мы пошли к врачу".
Смотрите расследование ЗДЕСЬ
Т.е. это у нас в "авторитарных" странах есть выбор: платно и без очередей или бесплатно тоже часто без очередей, но смотря какой доктор. А в эталоне "демократии" выбора не наблюдается: либо много платишь за кое-какую медицину, либо умри, что ли?
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