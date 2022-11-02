Валентин Елизарьев: Чудо рождают обыкновенные люди

В каждом театре есть такое поверье, что существует призрак, который выбирает артиста или руководителя, говорит народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Как исполнителя и как хореографа в данной ситуации "гений места" в Большом театре Беларуси выбрал Валентина Елизарьева и столько лет его пестует, живет с ним, считает он.







На какое-то время народному артисту пришлось покинуть театр. А история возвращения началась непредвиденно.



"Все дело в шляпке!" - говорит председатель Белорусской ассоциации гимнастики, подруга семьи Елена Скрипель.

"Я вам расскажу одну тайну, это знает только очень близкий круг, - рассказывает она. - Я пришла в Большой театр заказать шляпку. Я зашла в Большой театр и, выходя, спросила у человека, а где Валентин Николаевич Елизарьев? И мне было сказано, что его давно нет в театре, он не работает. Какая-то была не очень приятная история и он находится дома".





Елена вышла из театра, нашла телефон Валентина Елизарьева и позвонила, сказала, что, наверное, не понимают, что произошло или просто не знают, что вы не работаете сегодня. И пообещала, что сделает все для того, чтобы 70-летие Валентин Елизарьев отмечал в театре. "Как это я собиралась сделать, я даже себе представить не могла, - удивляется она. - Но так случилось, что очень помог народный артист СССР Юрий Григорович. Он написал письмо главе государства, тот обратил внимание на это. И, естественно, был юбилей, потом было предложение вернуться в театр", - рассказала Елена Скрипель.

По словам Маргариты Изворска-Елизарьевой, ее супруг пережил страшную трагедию. "Он никак не мог понять, как это так, после 30 лет работы на белорусский балет, на белорусское искусство его выбросили не задумываясь. "Ради чего я остался здесь? Ради чего я посвятил всю свою жизнь этому театру, этой труппе?"Он не любит предательства".





По ее словам, 9 лет прошли, пропало большое количество спектаклей, которые не родились. Были такие удары по сердцу. Он справился.

Сегодня Валентин Елизарьев находится в театре с утра до позднего вечера и даже в выходные дни приходит, потому что театр - это не только его дом, это то, что держит. "Это уникальный человек. И таких больше нет и вряд ли будет. Это целая эпоха", - восхищаетсязаслуженная артистка Беларуси Татьяна Шеметовец.

Здесь происходит чудо, говорит Валентин Елизарьев. "Чудо рождают обыкновенные люди, каким я, к примеру, считаю себя. И в этом чуде участвует огромный коллектив".





Он любит бывать в театре, чувствует себя в естественной среде. "Наверное, мне очень повезло, что я занимаюсь любимой и, наверное, нужной профессией для людей, - размышляет артист.

"У меня ощущение внутреннее, что я молод", - делится настроениемВалентин Елизарьев.

Что-то детское такое у меня, всплески бывают, но в среде театральной я себя чувствую каким-то старшим, наверное, в силу какого-то жизненного и творческого опыта. Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси

2 ноября театры всех континентов отметят Всемирный день балета. К юбилею народного артиста СССР, художественного руководителя Большого театра Валентина Елизарьева съемочная группа Агентства теленовостей подготовила фильм "Елизарьев". История восхождения таланта, эпоха и люди, на которых опирается в творчестве легендарный хореограф и сегодня.