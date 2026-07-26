Елизавета Глушакова объяснила, зачем Трампу нужна "китайская угроза" перед выборами в Конгресс

В июле 2026 года Президент США Дональд Трамп заявил, что китайская угроза охватила всю электоральную кампанию в Америке и что в Пекине согласовывают президентов и конгрессменов.

Зачем американский лидер поднимает эти вопросы накануне промежуточных выборов в Конгресс, разбирались с сотрудником Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизаветой Глушаковой в "Актуальном интервью".

Такими высказываниями, считает собеседница, Трамп смещает фокус американских избирателей с повестки бомбежек Ближнего Востока, внутриполитических кризисных моментов на фокус внешнего вмешательства. "Были новости, что коронавирус разработали в китайских лабораториях по заказу американцев. Это тоже смещает фокус населения перед выборами, потому что необходимо добиться большинства в Конгрессе республиканской партии, несмотря на то, что, по прогнозам аналитиков, республиканцы будут доминировать. Но демократы в ходе выборов могут забрать это первенство, и тогда процесс принятия многих политических решений для Дональда Трампа станет затрудненным, а часть механизмов, которыми он может пользоваться с учетом президентских полномочий и в симбиозе с большинством в Конгрессе, дали бы ему намного больше путей и возможных механизмов. А если же нет, то фокус сместится, и придется договариваться с демократами", - пояснила она.

Елизавета Глушакова

Заметим, что в США президент без Конгресса считается хромой уткой, который не может продвигать свои инициативы. При наличии большинства республиканцев в Конгрессе у Трампа нет возможности продвигать свои инициативы - они торпедируются в полной мере. Например, тот же "Закон о спасении Америки", который буквально с первых дней навязывает республиканцам, Конгрессу необходимость предъявлять удостоверение при голосовании на выборах, ограничения людей без гражданства от участия в электоральных кампаниях.

Елизавета Глушакова:

"В республиканской партии есть два лагеря - ярые трамписты и умеренные республиканцы, которые большое количество решений главы США не поддерживают, в том числе его риторику и курс внешней политики. Они ее критикуют. Помимо прочего, к внутрипартийному противостоянию добавляется еще и противостояние демократов".

В американской политической системе и в законодательном процессе сильна роль различных лобби. Если в Беларуси не привыкли к участию каких-либо групп в продвижении или принятии каких-либо решений, то в американской практике чуть ли не весь законодательный процесс построен на этом, поэтому любое решение, продвигаемое Трампом, не может быть принято в одночасье. "Нужно понимать, что американская публика привыкла к максимальным свободам. А тут президент приходит с заявлением, что ее нужно ограничить, а ведь избирательная система в каждом штате действует по-разному и процесс голосования тоже проходит по-разному - где-то можно проголосовать онлайн, где-то необходимо прийти лично. Для минимизации рисков Трамп идет на ужесточение правил игры и организации избирательного процесса", - заключила сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси.