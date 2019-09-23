Елизавета Мисникова - гость онлайн-конференции на сайте tvr.by

Представительница Беларуси на Международном детском конкурсе "Евровидение-2019" Елизавета Мисникова станет сегодня гостьей онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании. Задать вопрос юной артистке сможет любой интернет-пользователь. Для этого необходимо заполнить специальную форму во вкладке "Онлайн-конференция" на нашем сайте tvr.by. Начало трансляции в полдень. Не пропустите!