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Елка от "Радиус FM" доехала до своей обладательницы в Жлобин

Вручением главного подарка - хвойной красавицы со всеми украшениями - завершилась акция "Елка в доме" от наших радиоколлег. Презенты победителю Елене Капустиной доставили лично ведущие станции. Радийные Дедушка Мороз и Снегурочка установили и украсили главный символ Нового года. К слову, акция, которая проходила на протяжении декабря, будет и дальше радовать слушателей.

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