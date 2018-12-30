Елка от "Радиус FM" доехала до своей обладательницы в Жлобин

Вручением главного подарка - хвойной красавицы со всеми украшениями - завершилась акция "Елка в доме" от наших радиоколлег. Презенты победителю Елене Капустиной доставили лично ведущие станции. Радийные Дедушка Мороз и Снегурочка установили и украсили главный символ Нового года. К слову, акция, которая проходила на протяжении декабря, будет и дальше радовать слушателей.