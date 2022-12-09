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"Елка желаний" Красного Креста: каждый может сделать детей счастливее
До Нового года чуть больше трех недель, но осуществить чью-то мечту можно уже сейчас. Благотворительная кампания "Елка желаний" от Красного Креста проходит в эти дни.
Поучаствовать в акции и сделать ребенка счастливее может каждый. Для этого нужно купить подарок с открытки или положить свой сюрприз в коробку помощи. Особенные елки с пожеланиями можно найти в торговых и бизнес-центрах, кинотеатрах и на предприятиях. Все подарки Дед Мороз со Снегурочкой передадут ребятам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, детям с инвалидностью и беженцам из Украины.
За прошлый год в рамках нашей кампании мы смогли помочь более чем 12 тыс. детей. И, конечно, мы ничего не делаем без наших волонтеров. В 2021 году около 2 тыс. молодых ребят стали волонтерами Красного Креста, помогали нам реализовывать "Елку желаний".
Благотворительную кампанию проводят более пяти лет. Принять участие в ней можно и онлайн, сделав пожертвование на сайте Красного Креста. Новогодняя акция продлится до 14 января.
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