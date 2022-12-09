"Елка желаний" Красного Креста: каждый может сделать детей счастливее

За прошлый год в рамках нашей кампании мы смогли помочь более чем 12 тыс. детей. И, конечно, мы ничего не делаем без наших волонтеров. В 2021 году около 2 тыс. молодых ребят стали волонтерами Красного Креста, помогали нам реализовывать "Елку желаний".

Романия Зорина, заместитель генерального секретаря Белорусского Красного Креста