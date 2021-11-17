Новогодние елки устанавливают в разных районах Минска

О приближении новогодних праздников напоминают елки. Деревья появляются в разных районах столицы. Завершаются монтажные работы каркасов, еловые красавицы постепенно зеленеют. Одна из локаций - парк Горького. А всего в столице к Новому году установят 33 праздничных дерева. Центральная елка (высотой 33 метра) займет место на Октябрьской площади. Полностью город украсят до 15 декабря.