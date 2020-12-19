3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Елочные базары открываются в Брестской и Витебской областях
Первые елочные базары начнут работать сегодня. Новогодние деревья в этот день можно будет купить в Брестской и Витебской областях. С понедельника к торговле постепенно присоединятся лесхозы по всей Беларуси. Традиционно в ассортименте появятся ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. В Минске пушистую красавицу можно будет приобрести с 22 декабря и по 31 включительно. Развернется торговля и в населенных пунктах недалеко от столицы. В Минск лесхозы планируют поставить около 30 тысяч живых елей, что соответствует уровню прошлого года. Всего в стране организовано более тысячи торговых точек от лесхозов. Продукция там будет представлена по минимальным ценам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Современный дизайн и безопасность: в Заводском районе Минска открыли обновленный ЗАГС
Перевозчики хорошо сэкономят: новый участок дороги от Логойска до Плещениц открыли для движения
Вблизи границы с Польшей трое белорусов попались с беспилотником
Белорусские таможенники нашли в вещах литовца патроны к огнестрельному оружию
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов