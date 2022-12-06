Елочные базары в Брестской области откроются 17 декабря

В Брестской области определены 50 площадок для торговли живыми елями. Продажа будет организована до 31 декабря, пишет БелТА.

Первые елочные базары заработают в Бресте 17 декабря. Новогодние деревья можно будет купить на 12 площадках с 10:00 до 18:00. Точки продаж разместятся как в центральной части города, так и микрорайонах. Например, приобрести живые елки, деревья в кадках и новогодние композиции можно будет на улице Гоголя, возле ЦУМа, у входа на центральный рынок, на территории Брестского лесхоза. Кроме того, с 26 декабря в областном центре откроются еще три дополнительные площадки: на улице Адамковской, 44а, а также улице Московской, 273а и 329.



В Ивацевичах торговать живыми елками начнут 18 декабря. В райцентре для елочных базаров зарезервировали четыре места: рынки на улицах Депутатской и Клютко, возле магазинов "Славянка" и "Культтовары". Эстафету 20 декабря примут еще два города Брестской области. В Иваново новогодние деревья предложат приобрести на территории лесничества. В Пинске для этого определили восемь площадок: на рынках "Центральный", "Солнечный", "Западный" и на улице Звездной, 1, возле магазина "Санта-47" на проспекте Жолтовского, рядом с универсамом "Пинск", на улице Брестской на пересечении с переулком Брестским и возле гипермаркета "Билд".

В Барановичах продавать елки начнут с 21 декабря. Купить их можно будет в шести местах. Также с этого дня стартует торговля в Ляховичах. Приобрести живые ели и сосны можно будет на предрыночной площади. В Столине новогодние деревья можно будет выбрать возле магазина "Чабарок" и рядом с аптекой на улице Дзержинского, еще по одному елочному базару будет развернуто в Давид-Городке и рабочем поселке Речица.



С 22 декабря елки будут продавать в Каменце и Кобрине, с 23 декабря - в Малорите и Пружанах, с 24 декабря - в Лунинце, Жабинке, Дрогичине, Ганцевичах и Березе.

