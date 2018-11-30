Пятьдесят килограммов блесток и как минимум сто тысяч стеклянных шаров! Елочные игрушки ручной работы изготавливают на фабрике в Минске. На сегодня она единственная в нашей стране. В ассортименте более четырехсот дизайнов и праздничных рисунков, которые акрилом мастера наносят на стеклянные заготовки. Своими руками создают и барельефные композиции, а также игрушки в древнеегипетской технике фьюзинг. Как работает фабрика елочных игрушек, где создают настоящую новогоднюю красоту, - сюжет Натальи Кезик.

Аистик либо жабка из разноцветных стеклянных осколков. Древнюю египетскую технику создания игрушек фьюзинг - склеивание разноцветного стекла - Дмитрий Чебот освоил не так давно. Словно мозаику, он собирает разные узоры и фигурки и запекает их в специальной печке. Рядом в совсем другой технике мастер создает гипсовые игрушки. Их здесь изготавливают с нуля. Деды-морозы, снегурочки, воздушные шары получаются довольно объемными и вместе с тем очень легкими. Вот такие игрушки с барельефным рисунком на фабрике создают третий год подряд. Технология не сложная, но довольно кропотливая. Вот в такую форму заливают специальный пластик, получают узор, птицу либо животное. И затем полученный рисунок наклеивают на стеклянный шар. Сейчас на фабрике работают сорок человек. Вместе создают не только елочные игрушки, еще сувенирную продукцию и символ нового года.