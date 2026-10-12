Вашингтон меняет курс, Европа бьет тревогу. В системе международных отношений отмечается серьезная турбулентность после громких заявлений Трампа. Сделка с Москвой по топливу вызвала панику в ЕС, а жесткая критика Зеленского и слова о необходимости смены власти в Киеве лишь усилили раскол.

Мнением о том, станут ли эти шаги фундаментом для новой глобальной безопасности, поделился доктор политических наук, профессор из Азербайджана Эльшад Мирбашир.

"Важное событие заключается в том, что Дональд Трамп открытым текстом сказал, что Украине нужен новый президент. То есть он считает, что в Украине необходима смена власти", - отметил эксперт.

По его словам, американский лидер считает, что у Владимира Зеленского было много возможностей для достижения соглашения, однако тот ими не воспользовался и не смог заключить ни одного договора.

Эти события, полагает Эльшад Мирбашир, вызывают серьезную конфронтацию между европейскими странами и США и уже стали предметом серьезных обсуждений в Европе.

"В дальнейшем позиция президента Трампа реально повлияет на ход развития политических процессов", - отметил доктор политических наук. Он также считает, что таким образом могут появиться новые возможности для нормализации отношений между США и Российской Федерацией.