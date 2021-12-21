Эмиль Чечко объявлен в розыск: в Польше военному грозит до 10 лет лишения свободы

Польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Беларусь, объявлен в розыск. Ему предъявили обвинение в дезертирстве. Теперь военному грозит до 10 лет лишения свободы на родине. Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак и вовсе заявлял о необходимости расстрелять военнослужащего. Напомним, Чечко не согласен с бесчеловечной политикой Варшавы в отношении мигрантов, он считает, что польская сторона относится к беженцам негуманно.