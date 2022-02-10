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Эмиль Чечко рассказал, что за 10 дней его пребывания на границе могло быть убито до 700 человек

Эмиль Чечко рассказал, что за 10 дней его пребывания на границе могло быть убито до 700 человек

Польский военнослужащий Эмиль Чечко рассказал журналистам, что за 10 дней его пребывания на границе могло быть убито до 700 человек, сообщает БелТА.

"Во время нашего разговора сослуживец утверждал, что одна такая яма могла вместить до 72 человек", - сказал польский военнослужащий.

Сегодня центр "Системная правозащита" проводит пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко.

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