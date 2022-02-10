Эмиль Чечко во время пресс-конференции назвал соучастников убийств, а также назвал ответственных

Я надеюсь, что дело будет завершено. И я надеюсь, что люди, виновные в том, что происходило на границе, будут наказаны. Я готов идти до конца, готов рассказывать об этом и дождаться результатов. Несмотря на то, есть у меня силы или нет, я чувствую ответственность за то, что я делаю, и я должен это сделать. То, что касается моего отношения к происходящему, к тому, что я рассказываю.. То в начале я с трудом говорил о ситуации произошедшей на границе, потому что те люди, в которых я стрелял, которые были убиты мной, они стояли вживую перед моими глазами, я их видел, я постоянно об этом думал. Для меня достаточно остры были переживания. И потом, когда у меня появилась возможность объяснить людям, что со мной произошло, и при чем это было не только мое желание -люди хотели меня выслушать, выслушать о тех проблемах, которые я рассказываю. Со мной работали психологи, которые были заинтересованы в том, чтобы я рассказал об этом. Наступила фаза осознания того, что произошло со мной, что происходило на границе.

Эмиль Чечко