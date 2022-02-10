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Эмиль Чечко во время пресс-конференции назвал соучастников убийств, а также назвал ответственных
От 200 до 700 человек могло быть убито на польской границе только при непосредственном участии Эмиля Чечко. Об этом сегодня заявил польский солдат во время своей первой пресс-конференции. Ежедневно с 8 по 19 июня он расстреливал группы беженцев по 20 человек. При этом международные правовые организации, которые по сути являются наднациональными, не реагируют на инцидент. Можно предположить, таким образом представляя интересы определенных геополитических образовании, Эмиль Чечко оформляет беженство на территории Беларуси,
Все больше деталей появляется польских массовых расстрелов на границе, участником которых был Эмиль Чечко. Он не боится признавать то, что он стал убийцей, и что это произошло против его воли. Польша пока реагирует на ситуацию с насмешкой и как всегда утверждает, что ничего не было. Международная общественность тоже молчит.
Опасное молчание нарушает первая пресс-конференция Эмиля Чечко, в которой приняли участие не только журналисты и правозащитники из Беларуси и России, но и представители Польши, Турции, Азербайджана Нидерландов и Ирака. Встреча продлилась порядка 4 часов. Как сказали организаторы, до последнего вопроса. Так как задача стоит прорвать информационную блокаду, которую так активно держат страны Запада, для которых правда теперь не в моде. Эксперты отмечают консолидацию в противостоянии медиа Британии и Польши.
В процессе разговора правозащитник сформулировал термин "казус Чечко", который вскоре может войти не только в учебники истории, но и политологии, и международного права.
Я надеюсь, что дело будет завершено. И я надеюсь, что люди, виновные в том, что происходило на границе, будут наказаны. Я готов идти до конца, готов рассказывать об этом и дождаться результатов. Несмотря на то, есть у меня силы или нет, я чувствую ответственность за то, что я делаю, и я должен это сделать. То, что касается моего отношения к происходящему, к тому, что я рассказываю.. То в начале я с трудом говорил о ситуации произошедшей на границе, потому что те люди, в которых я стрелял, которые были убиты мной, они стояли вживую перед моими глазами, я их видел, я постоянно об этом думал. Для меня достаточно остры были переживания. И потом, когда у меня появилась возможность объяснить людям, что со мной произошло, и при чем это было не только мое желание -люди хотели меня выслушать, выслушать о тех проблемах, которые я рассказываю. Со мной работали психологи, которые были заинтересованы в том, чтобы я рассказал об этом. Наступила фаза осознания того, что произошло со мной, что происходило на границе.
Эмиль подсчитал, что во время расстрелов только при его непосредственном участии было уничтожено от 200 до 700 человек. Перед этим расстрельную группу напаивали спиртными напитками и отправляли на охоту. Людей которые управляли процессом идентифицировали и сегодня назвали имена и продемонстрировали фотороботы.
В данный момент Эмил находится в процессе получения статуса беженца. Процесс этот не быстрый. Но, замечу что необходимо было пройти медицинское осведетельствоание. Вопрос который интересовал многих - а какого психическое здоровье Чечко - ушел сам собой.
В данный момент Эмиль Чечко является свидетелем по уголовному делу, которое ведет Следственный Комитет Беларуси. В том числе вся имеющаяся информация по делу была передана в гаагский трибунал - 24 января пришел ответ о получении пакета документов. Теперь ждем информацию о возбуждении уголовного дела в отношении властей Польши и непосредстветственных исполниьтелей.
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