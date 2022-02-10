3.74 BYN
Эмиль Чечко: В начале ничего не предвещало того, что мы будем вынуждены убивать людей
В начале ничего не предвещало того, что мы будем вынуждены убивать людей, заявил журналистам польский военнослужащий Эмиль Чечко, сообщает БелТА.
"Ничего не предвещало того, что мы столкнемся с ситуацией, что мы будем вынуждены убивать людей", - сказал Эмиль Чечко.
Сегодня центр "Системная правозащита" проводит пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко.
В ходе мероприятия Эмиль Чечко подробно расскажет и покажет на карте места массовых расстрелов (захоронений) и поделится информацией о том, как был организован весь процесс расстрелов: начиная с момента отбора солдат и передачи их в распоряжение представителей пограничной стражи, как был организован подвоз мигрантов к месту расстрелов, кто отдавал преступные приказы, как осуществлялись расстрелы, совершаемые польскими солдатами под угрозой смерти со стороны так называемых пограничников, как совершил побег и почему выбрал для этого Беларусь.