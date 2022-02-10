Эмиль Чечко: В начале ничего не предвещало того, что мы будем вынуждены убивать людей

"Ничего не предвещало того, что мы столкнемся с ситуацией, что мы будем вынуждены убивать людей", - сказал Эмиль Чечко.

В ходе мероприятия Эмиль Чечко подробно расскажет и покажет на карте места массовых расстрелов (захоронений) и поделится информацией о том, как был организован весь процесс расстрелов: начиная с момента отбора солдат и передачи их в распоряжение представителей пограничной стражи, как был организован подвоз мигрантов к месту расстрелов, кто отдавал преступные приказы, как осуществлялись расстрелы, совершаемые польскими солдатами под угрозой смерти со стороны так называемых пограничников, как совершил побег и почему выбрал для этого Беларусь.