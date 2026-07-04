Эмоции и инициатива - во Дворец Независимости на экскурсию приехал актив БСЖ Гомельщины

Неслучайно 4 июля Дворец Независимости принимал особенных гостей: женщин - наших матерей, которые обратились с просьбой к Президенту побывать и запечатлеть интерьеры, где пишется история. Дело сделано. Первыми во Дворец были приглашены представительницы Гомельской области. Не сомневаемся, там побывает лучшая половина из всех регионов, тем более что 4 июля был дан старт уникальному проекту Белорусского союза женщин под названием "Мы разные, но мы едины" и приурочен он к празднику - Дню Независимости.

Фото в интерьерах большой политики для многих - мечта. Первому передали просьбу от женщин: "Мы хотим приехать во Дворец". Ответ, конечно же, поступил сразу. А как по-другому в Год белорусской женщины?

Екатерина Сологуб, председатель Лельчицкой районной организации ОО "БСЖ":

"Это, безусловно, уважение нашего Президента именно к женщине, к матери. И даже то, что он подарил букет Ангеле Меркель, когда она приехала, - это тоже о многом говорит. И не зря журналисты всего мира заострили на этом внимание".

В итоге во Дворец Независимости приглашены делегации женщин от каждой области. В течение нескольких месяцев они по очереди побывают в знаковом объекте. А 4 июля активу БСЖ Гомельщины повезло стать первыми гостями выставки "География дружбы". Всего в экспозиции свыше 70 подарков от лидеров 40 государств для нашего Президента.

Татьяна Забияко, директор Гомельской областной библиотеки:

"В Афганистане лазурит. У них же там залежи такие. Такие прекрасные картины, очень интересная выставка".

Кульминацией проекта станет наполнение "Карты единства". Фотографии белорусских женщин как собирательный образ и женское лицо Беларуси займут свое место на панно в форме нашей карты.

Ольга Шпилевская, председатель ОО "БСЖ":

"Когда мы посмотрели на нашу карту Беларуси, мы понимали, что она тоже напоминает крону дерева. Дерево жизни. А кто наполняет жизнью страну? Женщины, женщины-мамы. Глава государства говорит о том, что особая роль женщины, именно женщины-матери, наши бабушки, которые потом воспитывают внуков. Вот в этом есть жизнь, такой сакральный смысл".

Этот жест - голос женского сердца, обращенный в будущее. Сегодняшние гостьи - пример того, как совмещать семью и профессиональное развитие.

Ирина Трусевич, первый зампредседателя объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности ОО "БСЖ":

"Эмоции дают возможность почувствовать себя еще более статусно. Это мотивирует к деятельности. И мой сегодня прямой эфир здесь был на тему того, что, дорогие друзья-предприниматели, занимайтесь собой, своей личностью. Смотрите, какое большое внимание уделяется женскому бизнесу, насколько женщина в социальном статусе стала выше, сколько стало разрешено. Женщины в том числе делают большой вклад в экономику страны".

Алеся Богданова, председатель Калинковичской районной организации ОО "БСЖ":

"У Президента есть целая армия за плечами. Это не только мужская армия, но еще и женская. Поэтому пусть он не сомневается, что за его плечами - сильная женская половина".

Сразу после Дня Независимости для женщин такой подарок - повод лишний раз задуматься о таланте белорусов и ценности суверенитета.

Людмила Сапего, председатель Гомельской областной организации ОО "БСЖ":

"Наша суверенная страна развивается. И сегодня красота нашей страны, качество продуктов и все, что у нас есть, - это действительно заслуга нашего национального лидера. И для нас, женщин Гомельской области, очень актуально, конечно, мирное небо над головой. Мы приехали с такой огромной благодарностью за сохранение мира на нашей земле. Уважение Александра Лукашенко к прекрасному полу уже стало легендой. Женщина - главное. Как она скажет, так и должно быть. И проблемы надо решать так, как хочет она".

Одна из экскурсанток сама придумала и создала соответствующий мерч. Не исключено, что знаменитая коллекция мерча Первого может пополниться новинкой.

Ольга Ардашева, главный редактор Мозырской районной газеты "Жыццё Палесся":

"Мерч Первого я люблю. У меня дома есть такая одежда. "Раздевайся и работай" - это моя любимая. Поэтому у меня созрела идея: почему бы мерч Первого не разнообразить женской тематикой. И в Год белорусской женщины это может быть очень даже актуально".

Так, что называется, на ногах родилась спонтанная идея конкурса. Каждый желающий может предложить свои эскизы для мерча Первого с цитатами Лукашенко. Вот такой он, Год белорусской женщины. То ли еще будет!