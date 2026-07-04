Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Эмоции и инициатива - во Дворец Независимости на экскурсию приехал актив БСЖ Гомельщины

Неслучайно 4 июля Дворец Независимости принимал особенных гостей: женщин - наших матерей, которые обратились с просьбой к Президенту побывать и запечатлеть интерьеры, где пишется история. Дело сделано. Первыми во Дворец были приглашены представительницы Гомельской области. Не сомневаемся, там побывает лучшая половина из всех регионов, тем более что 4 июля был дан старт уникальному проекту Белорусского союза женщин под названием "Мы разные, но мы едины" и приурочен он к празднику - Дню Независимости.

Фото в интерьерах большой политики для многих - мечта. Первому передали просьбу от женщин: "Мы хотим приехать во Дворец". Ответ, конечно же, поступил сразу. А как по-другому в Год белорусской женщины?

Екатерина Сологуб, председатель Лельчицкой районной организации ОО "БСЖ":

"Это, безусловно, уважение нашего Президента именно к женщине, к матери. И даже то, что он подарил букет Ангеле Меркель, когда она приехала, - это тоже о многом говорит. И не зря журналисты всего мира заострили на этом внимание".

выставка

В итоге во Дворец Независимости приглашены делегации женщин от каждой области. В течение нескольких месяцев они по очереди побывают в знаковом объекте. А 4 июля активу БСЖ Гомельщины повезло стать первыми гостями выставки "География дружбы". Всего в экспозиции свыше 70 подарков от лидеров 40 государств для нашего Президента.

Татьяна Забияко, директор Гомельской областной библиотеки:

"В Афганистане лазурит. У них же там залежи такие. Такие прекрасные картины, очень интересная выставка".

лица на карте Беларуси

Кульминацией проекта станет наполнение "Карты единства". Фотографии белорусских женщин как собирательный образ и женское лицо Беларуси займут свое место на панно в форме нашей карты.

Ольга Шпилевская, председатель ОО "БСЖ":

"Когда мы посмотрели на нашу карту Беларуси, мы понимали, что она тоже напоминает крону дерева. Дерево жизни. А кто наполняет жизнью страну? Женщины, женщины-мамы. Глава государства говорит о том, что особая роль женщины, именно женщины-матери, наши бабушки, которые потом воспитывают внуков. Вот в этом есть жизнь, такой сакральный смысл".

Этот жест - голос женского сердца, обращенный в будущее. Сегодняшние гостьи - пример того, как совмещать семью и профессиональное развитие.

Ирина Трусевич, первый зампредседателя объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности ОО "БСЖ":

"Эмоции дают возможность почувствовать себя еще более статусно. Это мотивирует к деятельности. И мой сегодня прямой эфир здесь был на тему того, что, дорогие друзья-предприниматели, занимайтесь собой, своей личностью. Смотрите, какое большое внимание уделяется женскому бизнесу, насколько женщина в социальном статусе стала выше, сколько стало разрешено. Женщины в том числе делают большой вклад в экономику страны".

Алеся Богданова, председатель Калинковичской районной организации ОО "БСЖ"

Алеся Богданова, председатель Калинковичской районной организации ОО "БСЖ":

"У Президента есть целая армия за плечами. Это не только мужская армия, но еще и женская. Поэтому пусть он не сомневается, что за его плечами - сильная женская половина".

Сразу после Дня Независимости для женщин такой подарок - повод лишний раз задуматься о таланте белорусов и ценности суверенитета.

Людмила Сапего, председатель Гомельской областной организации ОО "БСЖ":

"Наша суверенная страна развивается. И сегодня красота нашей страны, качество продуктов и все, что у нас есть, - это действительно заслуга нашего национального лидера. И для нас, женщин Гомельской области, очень актуально, конечно, мирное небо над головой. Мы приехали с такой огромной благодарностью за сохранение мира на нашей земле. Уважение Александра Лукашенко к прекрасному полу уже стало легендой. Женщина - главное. Как она скажет, так и должно быть. И проблемы надо решать так, как хочет она".

Одна из экскурсанток сама придумала и создала соответствующий мерч. Не исключено, что знаменитая коллекция мерча Первого может пополниться новинкой.

Ольга Ардашева, главный редактор Мозырской районной газеты "Жыццё Палесся"

Ольга Ардашева, главный редактор Мозырской районной газеты "Жыццё Палесся":

"Мерч Первого я люблю. У меня дома есть такая одежда. "Раздевайся и работай" - это моя любимая. Поэтому у меня созрела идея: почему бы мерч Первого не разнообразить женской тематикой. И в Год белорусской женщины это может быть очень даже актуально".

Так, что называется, на ногах родилась спонтанная идея конкурса. Каждый желающий может предложить свои эскизы для мерча Первого с цитатами Лукашенко. Вот такой он, Год белорусской женщины. То ли еще будет!

Разделы:

Общество

Теги:

Дворец Независимостиэкскурсия
x

Читайте также