Эмоции самые позитивные - в Раубичах прошел традиционный Bison Trail

Чуть более 800 участников в возрасте от 3 до тех лет, пока есть силы. В Раубичах прошел традиционный BisonTrail или забег по пересеченной местности. Поваленные деревья, ручьи, камни, грязь, снег и перепад высот в 50 метров на трассе -это исключительно плюсы для данной дисциплины.

Самые маленькие бежали дистанцию в 1 километр, для тех, кто немного старше, организаторы предложили путь вдвое длиннее. Уже опытные и отчаянные атлеты замахнулись на 20 километров. А самым массовым оказался 10-километровый забег. В Раубичи добирались из разных городов нашей страны, выходили на старт поодиночке и целыми командами. А финишировали с огромным удовольствием. Сегодня активному бегу способствовала даже прекрасная погода.





Отметим победителей на самой трудной дистанции - ими стали Антон Новиченко и Анна Ковалева.