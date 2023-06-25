Эмоциональные съемки - что навсегда останется за кадром первых съемок фильма "Война народная"

Подвиг советского народа навсегда кровью впечатан в историю. Свыше 1,3 млн белорусов сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 374 тыс. партизан и свыше 70 тыс. подпольщиков вели борьбу на оккупированной врагом территории. Развернувшееся в Беларуси всенародное движение сопротивления по масштабу и размаху не имеет аналогов в мировой истории.

Агентство теленовостей готовит к эфиру цикл документальных фильмов под названием "Война народная". Истории шести партизанских бригад, на их примере вы сможете проследить все этапы развития этого движения на территории нашей страны. Интервью с историками, участниками и их потомками. Постановки исторических сцен. Первую серию вы увидите уже завтра на "Беларусь 1" в вечернем эфире, а сегодня то, что осталось за кадром кропотливой работы.

Морили голодом, мешали, взрывали. Когда нервы на пределе... Не выдержала даже я.

Что навсегда останется за кадром первых съемок фильма "Война народная"

Более двух десятков интервью с историками родственниками героев и самими партизанами. И это еще не конец, сегодня в объективе камер воссоздаем картину происходящего. На площадке под полсотни человек, а впереди еще три с половиной месяца съемок. Начало положено.

Время идет, зимняя погода сменяется на летнюю, порой дождливую, а локации не меняются - те кадры мы берегли для вас полгода. Съемочная группа снова в сборе, актеры, реквизиторы - мы продолжаем.

Мы впервые поднимаем тему партизанского движения в Беларуси. Цикл будет состоять из семи фильмов. Полина Лущик, автор фильма "Война народная"

За каждым кадром - грамотно спланированное движение. Задачи на весь съемочный день - отснять 13 эпизодов, поэтому времени на повтор нет. Тимофей Гамзунов на площадке работает один.

Бабушку писали, я даже отошел от камеры, потому что у меня подкатывать даже начало. Она так рассказывала, как ее сестра взлетела на воздух от взрыва на мине. А потом ее тащили и снова подорвали. Мы стараемся это передать, просим актеров сыграть. Тимофей Гамзунов, оператор фильма "Война народная"

А еще за этим стоят реальные истории. У Анастасии Гайдукевич воевал прадед - Иван Ласкин - русский генерал, взял в плен немецкого фельдмаршала. Да, такие истории тоже есть. А сегодня Анастасия вместе с дочкой, ей всего 5 лет, а девочка уже стала актрисой шести готовых картин.

Сложно было, когда мою дочь убивали. Она должна была лежать убитой в горящем доме. Это было эмоционально очень сложно. Горе матерей, которые потеряли своих детей в годы Великой Отечественной войны, Первой мировой, детей, которых угоняли на принудительные работы, это очень сложно. Но это необходимо знать. Анастасия Гайдукевич, мама Устиньи

И помнить, чтобы не повторить. Ответственность за сохранность нашей исторической правды как раз таки лежит на внуках и правнуках.

Сколько тогда ушло на фронт и сколько тогда не вернулось… В Великой Отечественной войне погиб каждый третий белорус.





У нас была большая зимняя сцена, она войдет в первую серию. Все с этого будет начинаться. Трогательная история, когда маленькая девочка, находясь в партизанском отряде, пробирается по лесу, идет бомбежка. Наконец, мы дождались хорошей погоды и приступили к самому главному - организации партизанского движения. Александр Игначков, режиссер фильма "Война народная"

К моменту создания белорусского штаба партизанского движения на территории БССР действовало 305 партизанских отрядов, насчитывающих около 33 тыс. партизан и более 8,2 тыс. человек скрытого резерва. Всего в годы войны против захватчиков сражались свыше 374 тыс. партизан, более 70 тыс. участников насчитывало антифашистское подполье.

Как ждали вести с фронта, а тем временем занимались домашними делами, и что происходило по ту сторону ожидания, когда каждый день мог стать последним...

Снимают в землянках. Всего по территории таких 6, но уцелевшая только одна.

Партизаны принимали присягу зимой. Перед ними тогда ставили конкретные задачи: развить движение, проникнуть в города и усилить диверсии в промышленности. И это еще малая часть. Вообще по масштабу сопротивления партизанское движение в Беларуси не имело никаких аналогов в мировой истории.

В одной из сцен вместе еще с двумя партизанами Минай закладывает взрывчатку на рельсы. Пока один крепит, второй его прикрывает. За годы войны его отряд разрушили 2 400 км железнодорожных путей, пустил под откос 10 289 эшелонов с военным грузом и живой силой противника.

Мы сейчас снимаем финальную сцену большого эпизода подвига Миная, когда он смог уйти от немецкой погони через дрова. Это очень интересная сцена. В конце заболел воспалением легких. Ольга Жукова, режиссер фильма "Война народная"

Минай Шмырев - один из самых известных партизан. Его играет Артем Быков - это его уже далеко не первая картина и, в том числе в роли того, кто помогал бороться с противником.

А еще он оружейник, реквизитор, костюмер и художник-постановщик.

Каким был Минай?Наверное, человеком большого мужества, твердой воли и силы. Воспринять так судьбу своих детей и продолжать борьбу, это не каждый может. Артем Быков, актер

Когда после слов "начали" за тобой в любую минуту может взорваться снаряд, не каждый взрослый эмоционально выдержит, а в кадре 11-летняя девочка. Без актерского опыта. Для этих съемок Настя приехала из Гродно.

Я - воспоминание женщины, которая раньше была партизанкой. Я сейчас буду идти по болоту, и возле меня будут взрывы. Анастасия

Все эти взрывы бескорпусные, делаются на специальных ингредиентах, которые не представляют никакой опасности. Игорь Давыденко, художник-постановщик фильма "Война народная"

Все внимание к деталям, поэтому каждый образ - цвет волос, головной убор, аксессуар - все продумано до мелочей.

Моя задача на данный момент состарить актера.

Делали копии документов для работы штаба того периода. В кадре оригинальные радиостанции того времени, письменные приборы. Вячеслав Каптур,художник-постановщик фильма "Война народная"

У нас сейчас на площадке два световых прибора - это по 5 киловатт каждая. Всего у нас здесь 160 - только представьте это, можно осветить 4 деревни. Кроме этого, есть дым-машина. Ее заправляют 5 литров в сутки, и этого хватает на полный рабочий день.