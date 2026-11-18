Краткий пересказ от ИИ

Сильные регионы и стратегические объекты напрямую меняют качество жизни белорусов. Атомная электростанция - проект, который перезапустил экономику целого края и укрепил энергетическую безопасность страны. Надежность, экологичность и мощный импульс для развития целого региона.

Белорусская атомная электростанция - флагман энергетики, которая навсегда изменила качество жизни в Островце. Безусловно, при реализации масштабного проекта всегда стояла безопасность. Строили основательно, попутно преображался и сам город.

Белорусская АЭС

Еще буквально пару лет назад Островец считался небольшим городским поселком с населением порядка 8 тыс. человек. Сегодня количество увеличилось вдвое, а город получил статус энергетической столицы. И во многом, безусловно, второе дыхание городу придала Белорусская атомная электростанция.

Вместе с городом модернизировалась и система образования - здесь сделали ставку на подготовку своих инженерных кадров со школьной скамьи. Сегодня в районе 28 учреждений образования, пять из них - в самом Островце. При поддержке "Росатома" здесь открыли единственные в стране 2 атомкласса, где школьники углубленно изучают физику и точные науки. А для самых маленьких работают 6 "атомных" групп в детских садах, а также центр развития ребенка.

Людмила Сосновская, начальник отдела образования Островецкого райисполкома:

"В этом учебном году за парты сели более 3,7 тыс. учащихся. Обеспеченность местами в детских садах составляет 100 %. Работники атомной станции приходят в учреждения образования и проводят отдельные учебные занятия. Ребята посещают БелАЭС, а в школы приезжают специалисты БНТУ и Института имени Сахарова, которые проводят с ними профориентационную работу".

Только в этом году в район приехали более 170 молодых специалистов, и порядка 82 % из них остаются здесь. Один из приоритетов на эту пятилетку - создание качественной и удобной среды для жизни. Акцент - на строительство арендного жилья.

Островец - это еще и точка притяжения для туристов. Гости со всей страны и из-за рубежа едут сюда за контрастами: увидеть знаменитый Гервятский костел, отдохнуть на природе или в санаториях и, конечно, побывать на атомной электростанции. Ежегодно в июне в городе проходит брендовое мероприятие "Троицкий фест", на которое приезжают более 2 тыс. человек.

По словам заместителя председателя Островецкого райисполкома Ольги Боярович, Островец с уверенностью можно назвать городом для комфортной жизни, где все находится в шаговой доступности и созданы огромные возможности для развития детей и подростков.

Сегодня Островец - самый молодой город Беларуси. Здесь медицина развивается под конкретные запросы населения. Центральная районная клиническая больница работает как межрегиональный медцентр для жителей сразу нескольких соседних территорий.

Энергия мирного атома меняет привычки и в масштабах страны. В Островце на маршруты вышли современные пассажирские электробусы, а по дорогам Беларуси курсируют уже свыше 76 тыс. электромобилей. Развитие ускорило и строительство электродомов, все больше белорусов переводят свои частные дома на экологичное электроотопление. Строительство собственной АЭС стало для страны шагом на несколько десятилетий вперед, который определил курс на развитие технологичного государства.

Андрей Тимощенко, завкафедрой ядерной физики физического факультета БГУ:

"Атомная энергетика является локомотивом прогресса в плане обеспечения безопасности. Самые передовые наработки именно в этой отрасли были сделаны и делаются до сих пор. Это междисциплинарная и наукоемкая отрасль, которая требует фундаментальных знаний".

Сегодня БелАЭС - это еще и точка опоры для амбициозной молодежи. Почти треть коллектива станции - специалисты до 32 лет. В Островце уверены: атомная энергия дала региону главный ресурс - людей, которые связывают с этим городом свое будущее, создают семьи и строят карьеру на родной земле.