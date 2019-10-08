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Энергетический и экологический форум стартует сегодня в Минске
Сегодня Беларусь и Италия продолжат диалог. Вопросы зеленой экономики страны обсудят в рамках Белорусского энергетического и экологического форума.
Особый акцент на возобновляемых источниках энергии, сельском хозяйстве и реализации концепции умных городов. Всего же на форум в Минск съедутся более 600 компаний из 16 стран. Участники представят полторы сотни научно-технических разработок для рационального производства и распределения электрической и тепловой энергии. В программе - международные конференции, семинары и круглые столы. Во время форума много будут говорить о реализации Целей устойчивого развития, в том числе о сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу.
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