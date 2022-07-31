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Энергетический кризис и его влияние на все сферы жизни - главная проблема европейцев, масштаб которой понимают далеко не все
Австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель в программе "Главный эфир" высказал мнение, что европейцы не думают о сложившейся очень опасной ситуации (энергетическом кризисе - прим. Редакции), они не в теме. Они думают о правах ЛГБТ, изменении климата, о том, что Путин и Лукашенко плохие. Это главные темы для них сейчас.
"Никто не задумывается о реальных проблемах в Европе. Главная проблема, с которой мы сталкиваемся, - энергетический кризис и его влияние на все сферы жизни. Эта проблема не обсуждается, поэтому многие просто не готовы к наступлению осени и зимы, они не осознают, что это очень опасно, но не исключено, что у нас будут протесты по поводу этих проблем. Но сейчас эту тему никто не обсуждает", - заявил Поппель.
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