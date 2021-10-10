Энергетический кризис в Европе - тема нового выпуска "Понятной политики"

Когда тарифы обновляют рекорды, а отопление может стать роскошью. Чем грозит и кому аукнется энергетический кризис в Европе? Где за должников коммуналки возьмутся коллекторы и кто предлагает за неуплату блокировать банковские карты? Что говорят жители Украины и Прибалтики, когда цифры в жировках все никак не могут остановиться? И почему в Риге десятки тысяч квартир так и не подключили к отоплению? А также Старый Свет, который снова вспомнил про мирный атом. Кризис энергии - тема свежего выпуска "Понятной политики". Смотрите в 11 октября после "Панорамы".