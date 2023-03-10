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Энергетик о безопасности БелАЭС: Я не встречал более тщательного подхода, чем белорусский
Беларусь продемонстрировала самый тщательный подход к безопасности БелАЭС. Таким мнениемподелился энергетик, председатель фонда социальной поддержки "Аврора" Борис Марцинкевич, пишет БелТА.
"Что касается безопасности Белорусской атомной электростанции, то более тщательного подхода, чем продемонстрировала Беларусь, я не встречал. Ученые института "Сосны" (Объединенный институт энергетических и ядерных исследований НАН Беларуси. - Прим. БелТА) ездили по всему миру и проверяли все имеющиеся на тот момент проекты. Происходило это после аварии на "Фукусиме-1". И не случайно выбор остановился на проекте атомных энергоблоков на базе реактора ВВЭР-1200. Ученые института "Сосны" проехали от Японии до Англии и проверяли все, после чего положили на стол Александру Григорьевичу (Лукашенко. - Прим. БелТА) результат своих исследований", - сказал Борис Марцинкевич.
Как отметил энергетик, результат работы первого энергоблока показывает, что спрос на природный газ в Беларуси уменьшился.
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