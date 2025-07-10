3.76 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Энергетики восстанавливают электроснабжение в более чем 60 населенных пунктах Беларуси
Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение в более чем 60 населенных пунктах Беларуси. Ночная гроза и шквалистый ветер привели к отключениям электроэнергии в Витебской, Могилевской областях и в Могилеве.
Для обеспечения временного электроснабжения в регионы направлены дизель-генераторные установки. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики.
В Могилеве в результате прохождения грозового фронта и шквалистого ветра произошло падение деревьев, вследствие чего возник обрыв линий электропередачи, связи, нарушена система энергоснабжения, по улице Первомайской остановлено движение транспорта. Могилевский горисполком принял решение о начале работы комиссии по ЧС, развернут штаб. Созданы аварийные бригады по расчистке завалов деревьев, по восстановлению линий электропередачи.
"Витебскэнерго" продолжает аварийно-восстановительные работы по устранению последствий стихии в Городокском районе. Здесь 9 июля прошел мощный смерч - порывы ветра достигали 80 километров в час. Повреждены 3 десятка строений (в основном это крыши), повалено множество деревьев, снесены даже стены домов, повреждены линии электропередачи. В Оршанском районе нарушено электроснабжение 59 трансформаторных подстанций в 22 населенных пунктах. В филиале "Витебские электрические сети" введен особый режим работы. Для более оперативного устранения последствий непогоды в помощь направлены бригады предприятий "Минскэнерго" и "Гомельэнерго".