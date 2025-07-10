Энергетики восстанавливают электроснабжение в более чем 60 населенных пунктах Беларуси

Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение в более чем 60 населенных пунктах Беларуси. Ночная гроза и шквалистый ветер привели к отключениям электроэнергии в Витебской, Могилевской областях и в Могилеве.

Для обеспечения временного электроснабжения в регионы направлены дизель-генераторные установки. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики.

В Могилеве в результате прохождения грозового фронта и шквалистого ветра произошло падение деревьев, вследствие чего возник обрыв линий электропередачи, связи, нарушена система энергоснабжения, по улице Первомайской остановлено движение транспорта. Могилевский горисполком принял решение о начале работы комиссии по ЧС, развернут штаб. Созданы аварийные бригады по расчистке завалов деревьев, по восстановлению линий электропередачи.