В Беларуси завершились испытания тысяч километров тепловых сетей, проведена модернизация насосных станций, заменены изношенные трубопроводы. Энергетики готовятся к новому отопительному сезону. Тему продолжит Юрий Карнелович.





Ремонтный участок тепловых сетей на этой улице в Гродно сегодня, пожалуй, самый ответственный. Здесь врезают новую теплотрассу в уже действующий трубопровод. Работа сродни ювелирной, сварщикам необходимо наложить шов, который выдержит огромное давление горячей воды. От профессионализма рабочих зависит, будет ли тепло в домах всего микрорайона.

Испытание теплосетей прошли в сжатые сроки



Подготовка к отопительному сезону в Гродно уже завершается. Позади километры проложенных теплотрасс, восстановление аварийных участков, которых в этом году было больше полусотни. Несмотря на масштабные задачи, энергетики старались доставить минимум дискомфорта горожанам. Графики отключения горячей воды в городе сместились почти на два месяца. Но даже в таких условиях испытания более 500 километров тепловых сетей удалось провести всего за несколько дней.

ТЭЦ готовы вырабатывать тепло



Под пристальным вниманием энергетиков и местные ТЭЦ, где тепло вырабатывается. Их готовность к отопительному сезону стопроцентная. Включить отопление в квартирах горожан здесь могут по первому требованию. Работают гродненские энергетики и на перспективу. После ввода в строй атомной электростанции, тепловую энергию в городе будут получать и при помощи электричества. Уже все необходимое оборудование смонтировано и готово к эксплуатации.

Сначала тепло придет в социальные объекты

