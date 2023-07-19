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Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в пострадавших от непогоды районах Беларуси
Электроснабжение в пострадавших от непогоды районах Беларуси восстановлено. Накануне сильные ливни со шквалистым ветром привели к падению деревьев на линии электропередачи и их обрыву. Кое-где даже были повалены опоры ЛЭП. Больше всего пострадали Молодечненский, Речицкий, Могилевский районы.
Как сообщили в Минэнерго, перебои были зафиксированы в 289 населенных пунктах. На помощь пришли 129 аварийных бригад и 147 единиц техники. Энергетики обеспечили оперативное восстановление энергоснабжения. Большинство работ завершено еще накануне вечером.
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