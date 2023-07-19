Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в пострадавших от непогоды районах Беларуси

Электроснабжение в пострадавших от непогоды районах Беларуси восстановлено. Накануне сильные ливни со шквалистым ветром привели к падению деревьев на линии электропередачи и их обрыву. Кое-где даже были повалены опоры ЛЭП. Больше всего пострадали Молодечненский, Речицкий, Могилевский районы.