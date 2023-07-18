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Энергетики собрались на фестиваль "Беларусиада"

Фестиваль "Беларусиада" в девятый раз собрал белорусских энергетиков. Свыше 10 команд и более 300 участников соревновались в квестах и творческих конкурсах.

Формат придумали сами трудовые коллективы. Идея фестиваля не только в том, чтобы весело провести время, но и погрузиться в свою культуру - команды с удовольствием исполняли белорусские песни и готовили национальные блюда.

Каждый год "Беларусиада" проходит в новых колоритных уголках Беларуси. На этот раз энергетики выбрали живописный берег реки Слижанка в Логойском районе.

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