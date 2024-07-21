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Энергетики устранили нарушения в сети в 508 населенных пунктах Гомельской области
Энергетики устранили технологические нарушения в сети 0,4 кВ в 508 населенных пунктах Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики.
Такая работа в настоящее время идет по заявкам потребителей.
"По данным на 12:00, из 630 населенных пунктов региона, где были зафиксированы технологические нарушения в сети 0,4 кВ, восстановительные работы завершены в 508. Еще в 122 - они продолжаются. Удовлетворено более 2 тыс. заявок от населения", - рассказали в ведомстве.
На сегодня в устранении последствий непогоды, обрушившейся на районы 14 июля, в Гомельской области задействовано более 140 бригад и 210 единиц техники.
Фото: Минэнерго
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