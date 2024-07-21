Энергетики устранили нарушения в сети в 508 населенных пунктах Гомельской области

Энергетики устранили технологические нарушения в сети 0,4 кВ в 508 населенных пунктах Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики.

Такая работа в настоящее время идет по заявкам потребителей.

"По данным на 12:00, из 630 населенных пунктов региона, где были зафиксированы технологические нарушения в сети 0,4 кВ, восстановительные работы завершены в 508. Еще в 122 - они продолжаются. Удовлетворено более 2 тыс. заявок от населения", - рассказали в ведомстве.

На сегодня в устранении последствий непогоды, обрушившейся на районы 14 июля, в Гомельской области задействовано более 140 бригад и 210 единиц техники.