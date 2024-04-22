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Энергетики восстанавливают электроснабжение в Гродненской области
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Гродненской области. Регион сегодня засыпало мокрым и тяжелым снегом.
В Ивьевском районе произошло кратковременное нарушение электроснабжения в 50 населенных пунктах. Отключения также в Вороновском районе из-за налипания мокрого снега на провода.
Дорожная милиция настоятельно просит быть осторожными. Особенно с учетом того, что многие уже переобулись на летнюю резину.
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