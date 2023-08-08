Энергия молодых и талантливых - слет студотрядов Минской области прошел в Столбцах

В Столбцах в формате open air встретились самые активные представители студотрядовского движения. Команды из 18 районов Минской области своим примером доказали, что они не только работящие, но и творческие.

Молодежь решила провести лето с пользой - в полях во время жатвы, в оздоровительных лагерях вожатыми. О своих профессиях, трудовых успехах и новых друзьях они рассказали со сцены, а такжекорреспонденту АТН.

Трудятсяребята в разных сферах - от строительства и промышленности до медицины и педагогики. Но их задора и энергии хватает еще и для творчества. Музыкальное попурри с танцевальным оформлением, театрализованные зарисовки, сольное исполнение, юмористические постановки, флэшмобы и творческие импровизации - все это 18 команд показывали в режиме нон-стоп.

Будущие преподаватели из Барановичей - не просто приглашенные гости на празднике, а образцовые работники на образовательной и воспитательной ниве. Свое лето они провели в лагере "Орленок", чтобы отдых детей из Несвижского района был интересным и разнообразным.

"Мы сами немного творческие. Увлекаемся всем. И дети, смотря на вожатых, конечно, очень хотели участвовать во всем подряд. Мы и дальше будем доказывать, что труд крут, - сказалаучастница слетаАриадна Уласевич.



И сами молодые люди впервые стали педагогами для детей разных возрастов и темпераментов. Признаются, что главное это личный пример и подход к каждому, даже в вопросах утренней зарядки.



Это мероприятие мы приурочили к 60-летию белорусских студенческих отрядов.К следующему open air (это будет конец октября - ноябрь)определим лучших из лучших по итогам 3-го трудового семестра. Татьяна Клишевич, второй секретарь Минского областного комитета БРСМ

Победителем какна урожайном поле во время жатвы, так и на творческой почве стал молодежный коллектив из Клецка. Ребята удивляли трюками и авторской шоу-программой.

"Главное в студотряде - это не только работа и зарплата, а сплотиться как одна большая семья и получить максимум эмоций", - считает Иван Хомицевич из Марьиной Горки.