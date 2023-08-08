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Энергия молодых и талантливых - слет студотрядов Минской области прошел в Столбцах
В Столбцах в формате open air встретились самые активные представители студотрядовского движения. Команды из 18 районов Минской области своим примером доказали, что они не только работящие, но и творческие.
Молодежь решила провести лето с пользой - в полях во время жатвы, в оздоровительных лагерях вожатыми. О своих профессиях, трудовых успехах и новых друзьях они рассказали со сцены, а такжекорреспонденту АТН.
Трудятсяребята в разных сферах - от строительства и промышленности до медицины и педагогики. Но их задора и энергии хватает еще и для творчества. Музыкальное попурри с танцевальным оформлением, театрализованные зарисовки, сольное исполнение, юмористические постановки, флэшмобы и творческие импровизации - все это 18 команд показывали в режиме нон-стоп.
Будущие преподаватели из Барановичей - не просто приглашенные гости на празднике, а образцовые работники на образовательной и воспитательной ниве. Свое лето они провели в лагере "Орленок", чтобы отдых детей из Несвижского района был интересным и разнообразным.
"Мы сами немного творческие. Увлекаемся всем. И дети, смотря на вожатых, конечно, очень хотели участвовать во всем подряд. Мы и дальше будем доказывать, что труд крут, - сказалаучастница слетаАриадна Уласевич.
И сами молодые люди впервые стали педагогами для детей разных возрастов и темпераментов. Признаются, что главное это личный пример и подход к каждому, даже в вопросах утренней зарядки.
Это мероприятие мы приурочили к 60-летию белорусских студенческих отрядов.К следующему open air (это будет конец октября - ноябрь)определим лучших из лучших по итогам 3-го трудового семестра.
Победителем какна урожайном поле во время жатвы, так и на творческой почве стал молодежный коллектив из Клецка. Ребята удивляли трюками и авторской шоу-программой.
"Главное в студотряде - это не только работа и зарплата, а сплотиться как одна большая семья и получить максимум эмоций", - считает Иван Хомицевич из Марьиной Горки.
Творческий уикэнд скоро сменят трудовые будни. Сейчас в Минской области более 2 тыс. временных вакансий заняты молодыми людьми.
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