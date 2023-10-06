Энергия солнца в Ботаническом саду: экскурсии по лимонарию

Вдохнуть цитрусовый аромат и привнести солнца в осенние будни. Центральный ботанический сад приглашает на экскурсию по лимонарию. Оранжерея плодовых цитрусовых растений - бренд Ботанического сада - объединяет также разные сорта апельсинов, мандаринов и грейпфрутов. Растут бананы и даже кофейное дерево. Есть здесь и редкие каламондины.