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Энергия солнца в Ботаническом саду: экскурсии по лимонарию

Вдохнуть цитрусовый аромат и привнести солнца в осенние будни. Центральный ботанический сад приглашает на экскурсию по лимонарию. Оранжерея плодовых цитрусовых растений - бренд Ботанического сада - объединяет также разные сорта апельсинов, мандаринов и грейпфрутов. Растут бананы и даже кофейное дерево. Есть здесь и редкие каламондины.

Плоды только начинают окрашиваться в яркие солнечные оттенки. Работать оранжерея будет как минимум до января. Для посетителей организуют тематические практикумы, мастер-классы по росписи на спиле дерева и дегустацию лимонов.

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