Энергоэффективность жилого фонда увеличится более чем на 40 %

Тепловая модернизация многоквартирных жилых домов поможет сэкономить более 40 % всех энергетических затрат. Государство поддержит собственников, возместив половину расходов. Остальную часть жильцы оплатят пропорционально доле каждого домохозяйства в общей площади жилых помещений. Доступна рассрочка до 10 лет. Всего же тепловой модернизации требует около 16 % всего жилфонда страны.