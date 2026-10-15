Европа вступает в энергетический кризис. Ее промышленности и гражданам предстоящей зимой придется очень дорого платить за энергоресурсы. Своим мнением на этот счет поделился эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Энергетический кризис усугубляет политическую ситуацию в Европе, - заявил он. - Мы видим, что опять появляются бурные дискуссии о том, как надо взаимодействовать с Россией".

Эксперт отметил, что отдельные европейские лидеры, в частности премьер-министр Словакии Роберт Фицо, открыто указывают на двойные стандарты: Соединенные Штаты, когда им нужно решить свои энергетические проблемы, смягчают антироссийские санкции, замораживают их, переходят к торговле.

При этом в Европе, по его словам, наоборот, усугубляют собственный энергокризис. Цены на газ на европейском рынке и без того держатся на высоком уровне - 800-850 долларов за тысячу кубометров. "С 1 января, в разгар отопительного сезона, еще и запретят импортировать российский сжиженный природный газ", - подчеркнул Игорь Юшков, напомнив, что Россия остается вторым по объему поставщиком СПГ на европейский рынок. Такой подход, по его оценке, "разительно отличается" от американского и вызывает растущее недовольство среди европейцев.