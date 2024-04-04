Энтомолог назвала самую эффективную защиту от клещей

Самая эффективная защита от присасывания клещей - само- и взаимоосмотры. Об этом рассказала энтомолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Яшкова, пишет БЕЛТА.

Правила защиты от клещевых инфекций при посещении лесных и парковых зон традиционны, заметила энтомолог. При длительном нахождении в лесу следует носить специальную или обычную одежу, которая закрывает все открытые участки тела, и обязательно головной убор. Рекомендуется использовать отпугивающие средства - репелленты или акарицидно-репеллентные средства. При этом Светлана Яшкова порекомендовала выбирать для обработки одежды именно акарицидно-репеллентные средства. Она пояснила это тем, что такие средства не только отпугивают клещей, но и при контакте убивают.

Что касается репеллентов, то энтомолог заметила, что их эффективность достаточно высокая. Согласно инструкциям, она достигает 96-98 %. Вместе с тем такие средства нужно наносить с периодичностью в два часа. К тому же важно учитывать, что при дожде они смываются с одежды и также снижают эффективность.

Энтомолог подчеркнула, что наиболее эффективной защитой считаются само- и взаимоосмотры через каждый час пребывания в лесных массивах, парковых зонах. Что касается дачных участков, где обнаружены клещи, особенно весной рекомендуется, кроме благоустройства территории, проводить акарицидные обработки. Этим занимаются центры профилактической дезинфекции. Обрабатывать участки самим Светлана Яшкова не рекомендует, так как эти средства достаточно токсичны и при несоблюдении правил могут привести к отравлению.

Кроме того, важно помнить о рисках заражения в результате потребления сырого козьего молока. В пищу рекомендуется употреблять только кипяченое козье молоко. Две-три минуты кипячения обеззараживают молоко - вирус клещевого энцефалита погибает.