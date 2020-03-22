Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Беларуси контролируется

Мотивация к нормам гигиены должна быть априори

Ни в рамках своей квартиры, ни в рамках нового проекта художник вовсе не призывает игнорировать меры профилактики. При этом добавляет: мотивация к нормам гигиены должна быть априори. Вне зависимости от картины заболеваемости.

Родители закупают детям антисептики, в учебных заведениях с помощью дезинфицирующих растворов моют полы, парты, двери.

Что до старшего поколения, о них в этот период действительно нужно заботиться больше обычного! Именно пожилые люди - в зоне риска. Их посещение детьми, внуками Минздрав призывает ограничить. На помощь придут социальные работники.

Людмила Галиченко - соцработник с медицинским образованием, в свое время работала сиделкой, сегодня, как ее называет тот, кому предназначено содержимое пакета, - палочка-выручалочка. Сходить в магазин, на почту, убрать дома. Больше вызовов у Людмилы пока не стало, единственное, что изменилось.

Дезинфекция рук и маска, только после этого "вход разрешен". И не путайте, еще раз напоминаем, о чем ВОЗ предупреждает: маска не защищает того, кто ее надел. В нашем случае это все та же забота о старшем поколении. Во-первых, у молодых людей заболевание может проходить бессимптомно (и вот так, придя в гости и того не желая, можно заразить бабушку или дедушку), а во-вторых, дело совсем не в COVID-19, при ОРВИ желательно поступать также.

Это уже инициатива Союза молодежи, а это - личная: "Готова помочь. По собственной инициативе и абсолютно безвозмездно схожу в магазин или аптеку". Такое объявление Юлия Вовна разместила в подъезде своего дома.

Доставка лекарств пенсионерам

Тем временем на неделе принято еще одно важное решение - доставка лекарств пенсионерам волонтерами и соцработниками. При необходимости рецепт выпишут по телефону. Изменился режим работы и в поликлиниках страны. Так, прием у специалистов проводится в две смены. Тех, кто обращается в колл-центр по причине повышенной температуры, отправляют в инфекционный блок по отдельному коридору. На дому принимают с онкозаболеваниями, беременных. Словом, все под контролем.

Сохранив советскую школу, кадры, экзамен наши вирусологи сдали. Совещание во Дворце Независимости. На повестке - эпидемиологическая ситуация в стране. Вообще, теме здоровья на самом высоком уровне на этой неделе уделяли много внимания. Так вот, в четверг наши асы незаслуженно забытого научного сообщества рассказали: уже 20 лет работает национальный центр по гриппу и прочим респираторным инфекциям, там работают по мировым стандартам, есть опыт и база. Нашим специалистам по силам проводить диагностику любой инфекции.

Клинические образцы - первых пять положительных и 10 отрицательных - были отправлены в центр ВОЗ в Берлине, там результаты подтвердили. Вообще, все результаты у нас тщательно перепроверяются. Разработана и своя система диагностики. Сейчас она проходит регистрацию. Как только процесс завершится, анализы смогут поверять во всех областных центрах гигиены и эпидемиологии. Тема здоровья, оснащения больниц - на постоянном контроле Главы государства.

В Беларуси 15 пациентов уже вылечены

По последней информации Минздрава (данные за субботу), с 23 января провели более 20 тысяч тестов на коронавирус. 15 пациентов, у которых был положительный результат,уже вылечены и выписаны из медучреждений.

В больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении сейчас

. Часть из них готовится к выписке уже в начале недели.

Таким научным наблюдением белорусский лидер поделился в пятницу, посещая инновационное предприятие по выпуску медоборудования и систем безопасности ADANI.

4 лжесмерти от COVID-19 в Беларуси за2 недели

И тем же днем любители искусственно жареного поспешили приписать лживую причину смерти женщине из Витебска. Это будет уже 4 лжесмерть от COVID-19 в Беларуси за последние 2 недели.

Мешают действительно умышленно. Минздрав ведь тут же опровергнет информацию, а они будут продолжать писать. Президент требует жестко спрашивать за распространение лжи и фейков на тему эпидемиологической ситуации. В конце концов, они просто отвлекают тех, кто на страже нашего с вами здоровья ежеминутно. Тем временем в Сети небезразличные и благодарные белорусы в эти выходные стали выкладывать посты поддержки с хештегом #спасибомедикам. Десятки фотографий и много теплых слов. Они и вправду на самом острие. И это для их безопасности еще одно поручение белорусского лидера - сделать респираторы.

Что ж, время пошло. Где и на каких станках будут делать, узнаем через несколько дней. Мы же отправились в "Великий камень". 10 лет на этом предприятии производят маски, дыхательные мешки и бактериально-вирусные фильтры. Эпидемия скорректировала ассортимент, модельный ряд пополнили средства защиты для повседневного использования.

В этом цеху делают модели сразу с двумя фильтрами. Хватает их на 12 часов и сутки. При этом производители уверяют: защита практически 100-процентная. Что касается самого предприятия - работает 24/7. А вот количество произведенных масок держат в секрете, но добавляют - при необходимости готовы его увеличить в разы.

Самоизоляция - самая надежная защита

Что касается самой надежной защиты - лучше просто воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, быть ответственным не только за свое здоровье. Чихаешь, кашляешь - не выходи! А при возможности и работай дома. Так, часть IT-компаний разрешила своим сотрудникам работать удаленно.

При этом школы разумно (это подтвердили на неделе) каникулы отказались начинать раньше обычного (стартуют по календарю с 30 марта). И здесь опять же забота у пожилых. Наверняка, именно на их плечи лег бы досуг детей.

Что до студентов - принято решение занятия начинать позже. И это прежде всего для того, чтобы в час пик разгрузить общественный транспорт.

В общественном транспорте стало свободнее

Кстати, мониторинг пассажиропотоков показывает, что в общественном транспорте стало свободнее. В сравнении с началом марта метрополитен перевозит в сутки на 115 тысяч человек меньше, наземный транспорт - на 102 тысячи человек. Весь транспорт тщательно дезинфицируют.

Салон моют снаружи и внутри: пол, поручни и стекла. И так при каждом возвращении в депо.

Санитарный контроль налажен и на границе. По всему терминалу расставлены датчики тепловизора: они выводят на монитор информацию о температуре тела посетителей. А тех, кто прибывает из Италии, Китая, Ирана и Кореи - в обязательном порядке отправляют в санитарный пункт.

Беларусьне закрыла границы

Беларусь - одна из немногих стран, которая не закрыла свои границы. Но из-за карантинных мер и ограничений, введенных другими странами, наши же люди не могут вернуться домой.

Сперва Египет, теперь Индия. Они летели через российскую турфирму. О том, что авиабилеты аннулированы, узнали лишь в аэропорту. Россия закрыла границы.

Улететь белорусы не могут уже 5 дней. Переговоры между Минском и Москвой шли в ежедневном режиме. Вечером субботы посол России в Беларуси заверил: Москва не будет препятствовать возвращению белорусских граждан из третьих стран на родину.

Договоренности работают, но, к сожалению, не в полной мере. Случаи, когда людей не берут в самолеты все-таки остаются. По информации МИД Беларуси, каждый конкретный случай детально изучается и прорабатывается. В целом же, внешнеполитическое ведомство, выполняя поручение Президента, сориентировало все загранучреждения на максимальное содействие и помощь белорусам, которые оказались в действительно сложной ситуации.

Но вот парадокс: уже после объявления пандемии нашлись и те, кто уехал в отпуск из страны.

Не возвращаемся ли мы в начало? "Маски-шоу", искаженная реальность. И нежелание брать ответственность - не за соседа, хоть за себя!