Эпидемиологическая ситуация в регионах - прогнозируемая и контролируемая

Прогнозируемой и контролируемой называют специалисты ситуацию в регионах. В медучреждениях достаточно коечного фонда. Есть все необходимые медикаменты и аппараты ИВЛ. Здесь готовы к любому развитию событий. Но с наступлением лета медики ожидают плавное снижение сезонных заболеваний. О том, как сейчас работают клиники в областных центрах, расскажет Анна Ковалева.





Инфекционная больница в Гомеле - главное профильное учреждение региона

Здесь работают 206 человек - высококлассная команда. Из 226 коек сейчас в больнице заняты 160. Из шести аппаратов ИВЛ задействован лишь один.Проблем с защитой для врачей здесь нет. Так же, как, например, и в первой поликлинике областного центра. Масок, костюмов, перчаток и средств дезинфекции с запасом. В такой экипировке медики посещают пациентов на дому, берут образцы для анализов, доставляют людей в медучреждения. В костюмах проводят от 6 до 10 часов в сутки.

В лабораториях продолжают работу их коллеги. К слову, еще недавно именно таких профильных лабораторий на всю область было лишь две. Сегодня уже девять. А с новыми экспресс-тестами открылись большие возможности. С ними могут работать в любой, даже самой маленькой поликлинике.

С экспресс-тестами эта лаборатория работает уже месяц. Сегодня медикам предстоит провести 40 процедур. При этом общая мощность лаборатории позволяет проводить до 60 тестов в день.

Для анализа нужны образцы крови пациента и специальные реагенты. В течение 15 минут станет понятно, болен человек или нет.

Инфекционное отделение Брестской областной больницы

Сюда попадают пациенты, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме. Их помещают в специально изолированные боксы. Помощь - круглосуточная. В больнице есть все, чтобы вытянуть даже самых проблемных: аппараты ИВЛ, медикаменты и главное - специалисты. Завотделением Николай Сулевский - врач с 30-летним стажем. Медик уверен: результат зависит от усилий не только врача, но и пациента.

Ситуацию по стране отслеживает специально созданная рабочая группа. Специалисты посещают больницы, где лечат пациентов с COVID-19. По их словам, ситуация контролируемая. Сегодня есть все необходимое для лечения пневмоний.

Ирина Глинская, заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"Эпидемиологическая ситуация по РБ контролируемая, хочу сказать, что на предыдущих этапах и сейчас регионы вовлечены в эпидемиологический процесс неравномерно. И если на предыдущем этапе у нас более раннее вхождение было у Витебской области, сейчас мы там видим устойчивое снижение показателей заболеваемости. Брестская область отличается, она гораздо позже вошла в эпидемиологический процесс, и поэтому там пока заметного снижения показателей мы не видим и прогнозируем, что такая ситуация сохранится примерно в течение 1-2 недель".



Эпидситуацию на личном контроле держит Глава государства. Стоит четкая задача - внимание ко всем регионам

Важно все: наличие защитных средств, медикаментов, аппаратов ИВЛ и мест для пациентов. Брестская больница № 1 на время изменила свой режим работы. Перепрофилировалась для приема пациентов с инфекциями. Сегодня главврач города лично посетил больницу, чтобы оценить, как она работает в новых условиях. И дал комментарий по эпидобстановке в городе.

Это так называемый шлюз - специальная чистая зона, созданная на базе одного из отделений больницы. Здесь устроены комнаты для переодевания, питания и отдыха врачей. Есть отдельный кабинет, где ведутся истории болезни пациентов, и комнаты, где медики могут остаться переночевать. По словам главврача, больница справляется с потоком пациентов.