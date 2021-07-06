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Эпидситуация по COVID-19 в мире стабилизировалась

Эпидситуация в мире стабилизировалась на очень высоком уровне, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Эксперты, впрочем, добавляют: картина неоднозначная. В некоторых регионах резкое снижение заболеваемости, однако по меньшей мере в двадцати странах количество случаев вновь растет. В Африке коронавирусом заразилось уже более 5,5 млн человек, половина из них - только в ЮАР.

Даже на фоне роста заболеваемости Великобритания готовится, наконец, снять ограничения, но это решение премьера Бориса Джонсона назвали популизмом. С 19 июля жители смогут отказаться от масок и не соблюдать меры социального дистанцирования как в помещениях, так и на открытом воздухе. О снятии COVID-ограничений в течение ближайших недель собираются объявить и власти Канады.


Франция готовит собственную вакцину

Во Франции вакцинацию могут сделать обязательной - страна тестирует собственную вакцину от коронавируса. Компания-производитель выпустит препарат не раньше декабря.

Привлечь к вакцинации как можно больше населения. С такой миссией к прививочный центр в городе Ла-Пас в Боливии явилась группа клоунов. Артисты получили уколы необычно - не выходя из образа:прямо в гриме и с бутафорскими шприцами в руках. Справки о вакцинации, впрочем, им выдали самые настоящие.

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