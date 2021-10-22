Эпидситуация в стране остается в центре внимания. Для эффективной борьбы с коронавирусом обеспечены все условия. Сделать ту же прививку, например, "Спутником V", "Спутником Лайт" или китайской вакциной можно абсолютно бесплатно. Было бы только желание, никакого принуждения. Это касается даже масок. В целом все внимание людям.

Вакцинация - надежный способ защитить себя и своих близких.

Рассказывает Светлана Чернова.

Сохранить здоровье свое и своих близких. Как никогда актуальный лозунг. О том, что прививка - мощный проверенный инструмент, защищающий от тяжелых последствий COVID,- уже факт. Болел - не болел, "застраховаться" не лишнее.

В Столбцовском районе прививочная кампания организована на базе поликлиники. Бригады выезжают и в деревни, чтобы вакцинировать на дому. Ключевое здесь - по желанию. Никакого давления. А вот объяснить и ответить на вопросы - это практикуется.

Мы, врачи-специалисты, выезжаем на предприятия районов именно с целью разъяснительной работы, просветительской акции. В настоящее время люди стали более активно идти на вакцинацию. Первым компонентом привито 35 % населения нашего района, вторым компонентом - 27 %. Инесса Дударевич, заведующая поликлиникой Столбцовской центральной районной больницы





Добровольность и сознательность - белорусский путь

Вакцинироваться или нет, носить или не носить маски - личное дело каждого человека. В этих вопросах в Беларуси не собираются никого заставлять. Государство обеспечило все условия для эффективной борьбы с пандемией. Но и сами люди должны понимать, забота о собственном здоровье - это их персональная ответственность.

Добровольность и сознательность - белорусский путь

И здесь сознательность белорусов, на радость медиков, побеждает, как и в случае с вакцинацией. Носить маски и респираторы, например, в общественных местах меньше не стали.

"Нужно уважать людей, которые рядом с вами, не у всех одинаковое здоровье".

"Каждый должен решить для себя - носить маску или не носить".

"Человек должен сам выбирать: или он хочет долго и счастливо жить, или он хочет жить как-то по-другому".

"Я считаю, что на улице, пока свежий воздух, дышать стоит, а в закрытых помещениях я считаю, что надо носить".





Оказание плановой и консультативной медпомощи

Что до оказания плановой и консультативной медицинской помощи, здесь тоже без раздумий - все внимание людям. Как бы сложно не было - ни шагу назад. В этом сражении нужно быть победителем.

Фактически мы как оказывали плановую помощь, так и оказываем. Проведение ультразвуковых исследований, эндоскопических исследований, ангиологических, КТ-исследований, работа лабораторий, стоматологий - в принципе работают в полном объеме. Единственное, что, может, ограничены физиотерапевтические процедуры. Людмила Луговец, заместитель главврача Минской центральной районной клинической больницы





В Лунинце открыли инфекционное отделение Центральной районной больницы

И еще один шаг в этом направлении - в Лунинце после реконструкции сегодня открыли инфекционное отделение Центральной районной больницы на 25 коек. Такие возможности позволят разгрузить клинику для оказания медпомощи пациентам по различным профилям. В отделении появились боксы и полубоксы. К палатам подведены 57 кислородных точек.

Эпидситуацию в Брестской области сегодня изучил вице-премьер.

Игорь Петришенко вместе с замминистра здравоохранения Еленой Богдан посетил красную зону еще и центральной городской больницы Пинска.