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Для эффективной борьбы с коронавирусом обеспечены все условия
Эпидситуация в стране остается в центре внимания. Для эффективной борьбы с коронавирусом обеспечены все условия. Сделать ту же прививку, например, "Спутником V", "Спутником Лайт" или китайской вакциной можно абсолютно бесплатно. Было бы только желание, никакого принуждения. Это касается даже масок. В целом все внимание людям.
Вакцинация - надежный способ защитить себя и своих близких.
Рассказывает Светлана Чернова.
Сохранить здоровье свое и своих близких. Как никогда актуальный лозунг. О том, что прививка - мощный проверенный инструмент, защищающий от тяжелых последствий COVID,- уже факт. Болел - не болел, "застраховаться" не лишнее.
В Столбцовском районе прививочная кампания организована на базе поликлиники. Бригады выезжают и в деревни, чтобы вакцинировать на дому. Ключевое здесь - по желанию. Никакого давления. А вот объяснить и ответить на вопросы - это практикуется.
Мы, врачи-специалисты, выезжаем на предприятия районов именно с целью разъяснительной работы, просветительской акции. В настоящее время люди стали более активно идти на вакцинацию. Первым компонентом привито 35 % населения нашего района, вторым компонентом - 27 %.
Добровольность и сознательность - белорусский путь
Вакцинироваться или нет, носить или не носить маски - личное дело каждого человека. В этих вопросах в Беларуси не собираются никого заставлять. Государство обеспечило все условия для эффективной борьбы с пандемией. Но и сами люди должны понимать, забота о собственном здоровье - это их персональная ответственность.
Добровольность и сознательность - белорусский путь
И здесь сознательность белорусов, на радость медиков, побеждает, как и в случае с вакцинацией. Носить маски и респираторы, например, в общественных местах меньше не стали.
"Нужно уважать людей, которые рядом с вами, не у всех одинаковое здоровье".
"Каждый должен решить для себя - носить маску или не носить".
"Человек должен сам выбирать: или он хочет долго и счастливо жить, или он хочет жить как-то по-другому".
"Я считаю, что на улице, пока свежий воздух, дышать стоит, а в закрытых помещениях я считаю, что надо носить".
Оказание плановой и консультативной медпомощи
Что до оказания плановой и консультативной медицинской помощи, здесь тоже без раздумий - все внимание людям. Как бы сложно не было - ни шагу назад. В этом сражении нужно быть победителем.
Фактически мы как оказывали плановую помощь, так и оказываем. Проведение ультразвуковых исследований, эндоскопических исследований, ангиологических, КТ-исследований, работа лабораторий, стоматологий - в принципе работают в полном объеме. Единственное, что, может, ограничены физиотерапевтические процедуры.
В Лунинце открыли инфекционное отделение Центральной районной больницы
И еще один шаг в этом направлении - в Лунинце после реконструкции сегодня открыли инфекционное отделение Центральной районной больницы на 25 коек. Такие возможности позволят разгрузить клинику для оказания медпомощи пациентам по различным профилям. В отделении появились боксы и полубоксы. К палатам подведены 57 кислородных точек.
Эпидситуацию в Брестской области сегодня изучил вице-премьер.
Игорь Петришенко вместе с замминистра здравоохранения Еленой Богдан посетил красную зону еще и центральной городской больницы Пинска.
Обсудили также с врачами-практиками вопросы доставки и потребления кислорода, наличие лекарств для лечения тяжелых последствий COVID.
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