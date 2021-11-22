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Эпидситуация позволяет стационарам Минска возвращаться к привычному режиму работы
Эпидситуация позволяет стационарам столицы, которые раньше были перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19, возвращаться к привычному режиму работы. В первую очередь возобновили специализированную помощь. Такую оказывают в 3-й, 10-й и 11-й больницах Минска. Накануне дезинфицировали после пациентов с коронавирусом акушерский корпус 6-й больницы. Сегодня он начал работу в смешанном режиме. Это значит, что беременных и женщин с диагнозом COVID-19, которые уже родили ребенка, продолжит принимать изолятор на 100 коек. Для COVID-инфицированных по-прежнему работает терапевтический корпус.
В начале ноября в стране наметилась хорошая динамика снижения количества госпитализированных пациентов с COVID-19. В то время как цифры выписки растут.
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