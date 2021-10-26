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Эпидситуация в Беларуси остается под особым контролем

Эпидситуация в Беларуси под особым контролем. Медики порой работают без выходных, чтобы лечить пациентов с COVID-19. В Марьиногорской больнице оборудовано 131 койко-место для инфицированных. Из них 6 - в реанимации. В больнице создано 97 кислородных точек. Достаточный запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Здесь же проходят лечение пациенты с коронавирусом, которые нуждаются в программном гемодиализе.

Сразу же мы узнаем у дежурного медперсонала, у врачей, как пациенты провели ночь. Ждем анализы, корректируем что-то по анализам, пишем листы-назначения, а затем уходим в грязную зону и смотрим: кого-то нужно переводить на ИВЛ, кого-то переводим в чистую зону, кого-то снимаем.
Дарья Новикова, завотделением реанимации Марьиногорской центральной районной больницы

В Орше на помощь медикам первой больницы пришло предприятие "Витебскэнерго". Сельхозфилиал "Тепличный" с 19 октября каждый день, включая выходные, доставляет в клинику комплексные обеды для тех, кто на передовой в борьбе с пандемией.

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