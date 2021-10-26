Эпидситуация в Беларуси остается под особым контролем

Сразу же мы узнаем у дежурного медперсонала, у врачей, как пациенты провели ночь. Ждем анализы, корректируем что-то по анализам, пишем листы-назначения, а затем уходим в грязную зону и смотрим: кого-то нужно переводить на ИВЛ, кого-то переводим в чистую зону, кого-то снимаем.

Дарья Новикова, завотделением реанимации Марьиногорской центральной районной больницы