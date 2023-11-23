Эпидситуация в Беларуси остается стабильной

Мы еще раз сделаем акцент на том, чтобы не было пересечений так называемых красных и зеленых зон. "Красная зона" - это для температурящих, имеющих признаки острых респираторных инфекций. Человек с такими симптомами должен заходить в поликлинику через вход, предназначенный для таких больных. Ну а вообще в период подъема заболеваемости ОРИ мы рекомендуем вызывать врача на дом, особенно если состояние тяжелое.

Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси