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Эпидситуация в Беларуси остается стабильной
Эпидситуация в республике остается стабильной. Об этом сообщил главный санитарный врач Александр Тарасенко. Подъем заболеваемости гриппом ожидается в январе-феврале. Сейчас активно идет вакцинация. Привито уже около 20% населения. В планах привить не менее 40%. К сезону гриппа готовы и аптеки. В ассортименте достаточно противовирусных и жаропонижающих препаратов, а также средств индивидуальной защиты. Организована работа и в медучреждениях.
Мы еще раз сделаем акцент на том, чтобы не было пересечений так называемых красных и зеленых зон. "Красная зона" - это для температурящих, имеющих признаки острых респираторных инфекций. Человек с такими симптомами должен заходить в поликлинику через вход, предназначенный для таких больных. Ну а вообще в период подъема заболеваемости ОРИ мы рекомендуем вызывать врача на дом, особенно если состояние тяжелое.
Что касается коронавирусной инфекции, в стране по-прежнему циркулирует "омикрон". Нового штамма COVID-19 выявлено не было.
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